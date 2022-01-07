《衣袖紅鑲邊》李世榮自曝拍到胖7公斤！「俊昊是最佳拍檔，合房戲碼其實在劇本上寫得更多」

演員李世榮因演出超人氣電視劇《衣袖紅鑲邊》中的成德任一角，受到廣大觀眾們的喜愛。擁有多次出演歷史劇經驗的她，也大讚男主角李俊昊是默契絕佳的最佳拍檔，提到了拍攝《衣袖紅鑲邊》時的小故事。

李世榮日前透過韓媒Sports Chosun的線上訪談中提到，自己原本在演出作品時，比較集中在想傳達的訊息以及呈現出的畫面，不過《衣袖紅鑲邊》有點不同，這角色所能選擇的幅度以及可選擇的地方並不多，不是帥氣又了不起的大人物，這部戲把重點放在一個微不足道的小宮女，她無時無刻守護著殿下，用生命謹守著信念「直到殿下登上王位的那一天」，堅強又勇敢的德任，李世榮覺得很有魅力。



歷史上的德任的確是一個寫著一手好字的宮女，李世榮也透過歷史資料看過宜嬪的真跡，於是李世榮透露自己因此特別練習了書法。李世榮不說可能也沒人發現，德任在一開始拍攝直到後半期，體重增加了7公斤！不過她說後期重點在於眼神的傳達，即使沒有說出台詞，大家也能夠從李世榮的眼神中看出她的空虛、淒涼等感受，成德任的一生令所有觀眾們為她流淚。



李世榮也大讚與他對戲最多的俊昊。她說俊昊是最佳拍檔，所有演員中俊昊與她對戲份量最多，兩人也最為親近。她透露俊昊本身的個性就很親切，所以在針對演戲的溝通上也非常順暢，能夠自在地討論並進行拍攝。兩人的配合可以說是好到不能再好，李世榮也大讚俊昊是個相當值得信賴的演員。兩人在浪漫愛情戲的配合也非常棒，演出了讓觀眾們心動的感覺。被問到最不真實的場景，李世榮則提到了俊昊露出美麗腹肌的出浴戲碼。



雖然不真實，但李世榮也特別說明，從這場出浴戲之後，德任與李祘的關係迅速發展，尤其到了歷經謀反事件，德任急著跑回行宮撲進了李祘懷中，其實已經展現出兩人相愛的心。之後德任除了要守護李祘之外，也無可奈何地愛著他，同時卻又想要守住自己原本想要的生活，直到最後幾集才隱藏不住，終於伸手抓住了李祘的衣角。



李世榮也特別提到承恩夜床戲的部分，原本劇本中是有寫到，李祘替她脫去了外衣，露出了德任肩膀上的紋身「明」字，兩人除了接吻鏡頭外，李祘也親吻了她的紋身位置，而此時德任會因害羞而稍轉身，讓李祘再繼續兩人的接吻。不過李世榮表示，這場面實際拍起來可能會變得有些誇張，所以之後改為早晨醒來時的接吻戲碼。粉絲也紛紛敲碗兩人再度以時裝男女CP搭檔演出，李世榮更說雖然這不是她能做到的，但如果立即製作的話她會演出的喔！令人格外期待有機會再看見他們合作。



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