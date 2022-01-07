20年至亲的浪漫爱情故事！朴炯植、韩韶禧主演《Sound Track#1》剧照再曝光，两人好配啊～

《Sound Track#1》由朴炯植、韩韶禧主演，讲述一对相识20年的老朋友，因缘际会下在同一间房子里展开为期两周的同居生活，感受到友情、爱情之间的微妙情愫，慢慢了解彼此对方心意的爱情音乐电视剧。
近日，公开朴宝蓝演唱OST《我想要变得幸福》的MV，也曝光了不少剧照呢。
朴炯植饰演男主角「韩善宇」，是一个新人摄影师，讲话不多但心地十分温暖。相信有不少人都发现朴炯植在《Happiness》中，比以前更大一号、脸也比较圆润，是因为他的饰演的角色是棒球员和刑警（体格比较好），他才为此增重，现在...他也慢慢瘦回来啦！
韩韶禧饰演女主角「李恩秀」，是一名为生活努力的作词家，性格开朗又直接。韩韶禧通过《无法抗拒的他》、《以吾之名》让人看到不一样的面貌，这次的角色设定也好符合她的外型和气质，剧照也是好漂亮啊 >//<
而《Sound Track#1》是由《黑道律师文森佐》、《成为王的男人》金熙元导演执导，《前辈，那支口红不要涂》蔡允编剧执笔，共有4集（每集20～30分），预计在2022年上半年公开。
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