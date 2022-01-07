粉絲發文「我是姊姊飯新粉，你會歡迎我的吧？」2PM李俊昊回覆：「當然～最後你還是會喊我歐爸的」

2PM李俊昊在《衣袖紅鑲邊》飾演「李祘」一角，作爲思悼世子的兒子和英祖的孫子不得不經歷的悲哀，與宜嬪之間的愛情表現得淋漓盡致。

他以細膩又有層次的演技，獲得觀眾一致好評，更在《2021 MBC演技大賞》上拿下「最優秀演技獎」，相信有不少人是因爲最近追劇才入坑的吧？



過去，他回覆粉絲的內容，再次引發討論。有位粉絲在 Twitter 慶祝 2PM 出道13週年並寫下：「我是新粉，但是是姊姊飯，你會歡迎我的吧？」李俊昊也回覆：「當然，最後你還是會喊我歐爸的呀！」



這網友們紛紛表示：「哇 李俊昊瘋了 哈哈哈」、「真的是天生愛豆，怎麼做到不肉麻又讓人心動呢」、「天啊～感覺有這個聲音」、「 Fox對吧 俊昊是有計畫的ㅠㅠㅠㅠ」、「愛豆力滿級」、「李俊昊不要再動搖我了」、「因爲年紀大，一直苦惱該叫什麼來著...歐爸！謝謝」、「長得帥就是歐爸沒錯」、「真的是個有罪的人」等等。



另外，李俊昊將在1月22日、23日舉行《JUNHO THE MOMENT》線下粉絲見面會，同時通過 Beyond LIVE平台進行在線收費直播。這也是爲紀念1月25日生日而舉行的粉絲見面會，他將與粉絲們一起度過有意義的時間。



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