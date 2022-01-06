《那年，我們的夏天》最新花絮！吃飯、玩遊戲氛圍都超好，崔宇植＆金多美都好認真討論各種細節！

《那年，我們的夏天》本週的播出中，延秀（金多美 飾）遭遇感情鉅變，在崔雄（崔宇植 飾）突然提議當朋友下，她開始單戀，她的眼淚也讓觀眾心痛不已。

第9～10集的花絮也公開，第一段是延秀以「朋友」身份待在崔雄家的部分。在每場戲拍攝之前，金多美和崔宇植都會很認真交換彼此的意見並詳細地安排動線。



彩排崔雄接到恩浩電話時，結果...導演突然開始情境劇：「哦！老婆～」讓崔宇植整個超驚慌（笑）！在飯桌上時，崔宇植：「我的飯呢...？」金多美準備去盛的時候，崔宇植：「我去吧我去吧！」說著就自己笑了，導演又問：「為什麼喜歡呢？」崔宇植又嘻嘻嘻地笑著。



再來就是一起玩遊戲的部分，崔宇植伴隨著導演給的信號開始演技，但台詞似乎卡住，一旁的金多美又演了一次，最後還是笑場 XD 好不容易繼續拍攝，崔宇植又再次笑場，導演也問他：「總是為了搞笑產生慾望嗎？」花絮真的都好可愛啊～



而在第10集播出後，韓網也評論：「編劇～讓他們接吻都三集了，這樣是對的嗎」、「希望崔雄可以快點聽到延秀的事解除誤會」、「我覺得延秀之前做的行動，都在返還給自己」、「有時間把敘事給配角，不如讓崔雄和延秀對話」等等。

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