《那年，我们的夏天》最新花絮！吃饭、玩游戏氛围都超好，崔宇植＆金多美都好认真讨论各种细节！

《那年，我们的夏天》本周的播出中，延秀（金多美 饰）遭遇感情巨变，在崔雄（崔宇植 饰）突然提议当朋友下，她开始单恋，她的眼泪也让观众心痛不已。

第9～10集的花絮也公开，第一段是延秀以「朋友」身份待在崔雄家的部分。在每场戏拍摄之前，金多美和崔宇植都会很认真交换彼此的意见并详细地安排动线。



彩排崔雄接到恩浩电话时，结果...导演突然开始情境剧：「哦！老婆～」让崔宇植整个超惊慌（笑）！在饭桌上时，崔宇植：「我的饭呢...？」金多美准备去盛的时候，崔宇植：「我去吧我去吧！」说著就自己笑了，导演又问：「为什么喜欢呢？」崔宇植又嘻嘻嘻地笑著。



再来就是一起玩游戏的部分，崔宇植伴随著导演给的信号开始演技，但台词似乎卡住，一旁的金多美又演了一次，最后还是笑场 XD 好不容易继续拍摄，崔宇植又再次笑场，导演也问他：「总是为了搞笑产生欲望吗？」花絮真的都好可爱啊～



而在第10集播出后，韩网也评论：「编剧～让他们接吻都三集了，这样是对的吗」、「希望崔雄可以快点听到延秀的事解除误会」、「我觉得延秀之前做的行动，都在返还给自己」、「有时间把叙事给配角，不如让崔雄和延秀对话」等等。

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