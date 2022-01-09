【K社韩文小百科】「韩国这一点根本就是落后国家的水准！」连本国人都大吐槽的「驾车文明」

一条关於「韩国这一点真的就是落后国家水准」的帖子突然在韩网火爆起来，引发无数网友的共鸣。

到底是什么能让很有国家自豪感的韩国人都吐槽不已，甚至不惜以「落后国家」来评价呢？ 是「驾车文明」。 当然，「落后国家水准」只是韩国网友用来评价这件事情的说法，并不具备任何理论依据，更多的是「怒其不争」的心理罢了。 随意变线、无信号灯时右转的安全意识薄弱、不遵守信号灯、超速、不礼让行人等等都是广大韩国网民一致认为的、较为严重的交通问题。

其中「司机从不礼让行人」引发了最多的共鸣，有报导称有近9成的司机在路过斑马线时不会遵守「礼让行人」的规定，甚至还有驾校的教练直接告诉学车的人「请无视就好」。 有网友指责：「过马路的时候，如果没有信号灯，稍微走慢一点，司机就会狂按喇叭」、「带小朋友过马路每次都提心吊胆」、「右转车辆才不管是不是绿灯，会直接开过去，根本不会礼让行人」等。其实早在2、3年前，韩国政府就在推进「礼让行人」法则的实施，很遗憾的是效果甚微。





对於这类问题，韩国政府也在努力改善，根据行政安全部统计显示，韩国的交通问题在逐渐好转中。 从事故死亡者数上就能体现出来，交通事故死亡者数在过去的5年里下降了30%，2016年因交通事故死亡的人数为4019名，2020年跌至2858名。



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