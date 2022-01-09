《Running Man》全昭旻&梁世燦預告2022「要親一次」，先「十指緊扣」增進感情

小編看到這裡手腳都蜷曲(?)了XD

《Running Man》新的一年最新一集EP.586（20220102期），兩位忙內全昭旻與梁世燦的Love Line仍穩定進行中(?)。

「額頭道士」全昭旻正為劉在錫算命，聊到2021演藝大賞，劉在錫說：「那個CP賞，我以為是鍾國和智孝。」而哈哈很遺憾的說：「要是有個親親一定得獎的啊！」

接著，全昭旻和梁世燦宣告要拿下2022演藝大賞CP賞，全昭旻直進的對梁世燦說：「這樣的話，我們得在節目上親一個。」梁世燦連忙拒絕：「這個再考慮一下，就算親了……」



哈哈在旁反應很快的救援，搞笑指責全昭旻「是哪門子的道士這麼輕浮」，劉在錫則不以為意，一如往常不看好他們的說：「我不是一直在講嗎？你們兩個不適合！不是我喜歡的Love Line。」



不過劉在錫爆料了全昭旻曾向自己抱怨「梁世燦也搬到龍山卻沒講」，還幫忙解釋全昭旻現在對梁世燦的感覺：「雖然沒那麼喜歡但覺得人不錯，如果積極求愛，有可能敞開心房。」全昭旻就暗示(?)梁世燦有空可以約她走走。



正式的遊戲內容就可以看出忙內Line有多努力想拿CP賞，梁世燦那雙「沒有人敢碰的臭腳」，全昭旻勇敢的洗了！還伸進指縫替他搓腳，這種「大愛」讓人萬分佩服呀！接下來就等「親親」實現了，那麼CP賞也許就是囊中物了XD



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