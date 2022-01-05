[預告片]《氣象廳的人們》預計2月播出！朴敏英＋宋江唯美浪漫預告公開

由朴敏英與宋江合作的最新漫改劇《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史》即將於新年期間觸動觀眾們的戀愛細胞！兩段不到20秒的預告一公開，滿滿的浪漫氣氛，已讓所有觀眾們期待這兩位顏值超高CP組合。

JTBC的新土日電視劇《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史》描述比熱帶的夜晚更加炙熱，比局部暴雨更加令人難以捉摸的氣象廳職員們的工作以及愛情故事，是一部浪漫的職場愛情電視劇。1月5日首度公開男女主角宋江與朴敏英的兩段預告影片，韓劇戀愛女神加上大勢小鮮肉演員所產生的粉紅電流，令人期待戀愛的感覺。



天氣總預報員陳夏景（朴敏英飾）與氣象特報員李時雨（宋江飾）任職於氣象廳，在第一段預告中兩人一同在天氣預報室中，看來正在工作中的兩人，時雨卻牽起了夏景的手，兩人充滿愛意的浪漫眼神交會，宣告正式展開社內戀愛。



另一段預告中，可以看到夏景與詩雨在夜晚中一前一後的散步，應該是下班路上，走在後面的時雨滿臉笑意，而在前面的夏景也意識到了後方跟著她的詩雨，臉上露出了無法隱藏的心動微笑，就這樣平凡的走在路上，兩人臉上的表情，也能帶來充滿幸福的曖昧浪漫氛圍。



與所有人的日常生活最密切相關，且人們的反應最為敏感的天氣，時時刻刻都在變化著並且變數很多。也因此氣象廳的職員們總是無時無刻都相當忙碌，於是在那裡以捉摸不定的天氣為契機而相遇的夏景與時雨，兩人的戀愛會成為殘酷史還是Happy Ending？實在難以預測，但光看這兩段短短的預告影片，悸動的眼神交會也令觀眾們感受到他們對彼此的心動。



製作團隊表示，這是韓國首度以氣象廳為背景的故事，並且演繹出氣象廳內的職場戀愛，朴敏英及宋江兩人就算沒有台詞，只用眼神與微笑就傳達了浪漫的感覺，希望觀眾們期待這部作品的播出。《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史》由《山茶花開時》的導演車英勛執導，預計將於2月在JTBC播出。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞