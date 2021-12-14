上週《帶輪子的家3》金熙元喊：「我不會關心要離開的人」孔明今入伍，經紀公司釋出平頭帥照

平頭還能那麼好看！孔明要健康回來啊～剩下幾集《帶輪子的家3》大家也別錯過了！

今年跨足電視劇與綜藝節目的演員孔明，今（14）日以不公開方式入伍服役。正巧上週播出的最新一集《帶輪子的家3》，播出了兩位哥哥得知孔明入伍的反應，還有「大前輩」Rain的過來人經驗。

《帶輪子的家3》EP.8，正值秋季，成東鎰、金熙元與孔明三兄弟進入了秋季感性。問起孔明最喜歡的季節，成東鎰自信的猜了夏天，果真沒錯。成東鎰接著說：「你要是問熙元，他應該是不知道。」結果，金熙元竟回一句：「反正我不會關心要離開的人。」



另外兩人無聲笑翻了！原來金熙元口中「要離開的人」就是指即將入伍的孔明。孔明撫掌大笑後便看向金熙元，金熙元繼續說：「我是不會等你的，哥是會馬上換鞋穿的人，再見了！」



「關心的話，只有我會心痛，就走吧！」金熙元繼續講，孔明倒是露著笑容一言不發。「你看他眼眶都溼了。」成東鎰話一出，金熙元便趕緊假裝落淚，氣氛才稍微歡快起來，孔明也拿出相機替兩位哥哥留影。



搞笑的是，來賓Rain登場之時湊巧談起當兵，說自己是秋天入伍的，因為寒風刺骨導致他久久忘懷不了當時的味道，其他人聽了都看向孔明，你一言我一語擔心孔明，讓孔明一度忍不住吶喊：「不要再說了！拜託！」可能還不想面對寒冷的軍隊生活吧！



經紀公司讓孔明透過影片向粉絲傳達一些話：「我會身體健康、心靈健康的回來，喜歡我的作品還有我的人，感謝所有粉絲，想對你們說我愛你們、謝謝你們。」同時曝光了平頭造型。一系列當雜誌在拍的照片讓網友直呼：「暈，好可愛啊哈哈哈圓圓的」「像恐龍蛋一樣哈哈哈」「頭髮剃得真好」，結果有位網友提到‎「馴鹿」（《柔美的細胞小將》一角）‎，才驚覺本來預想孔明演馴鹿可能是無望了。



孔明的弟弟NCT道英也在IG上替哥哥送行、表達祝福：「我哥哥參軍了，回來之後我會捧整顆心歡迎你，一路順風。」附圖是孔明平頭照還有靠著孔明平頭的照片，雖然乍看有點搞笑，但可以感受出弟弟的不捨。



最後祝福孔明能保暖且健康平安度過軍旅生活！在孔明入伍的期間，可以繼續鎖定《帶輪子的家3》剩下集數，或是期待他客串的金裕貞主演Netflix電影《20世紀少女》上架。

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