【劇透】李俊昊＆李世榮《衣袖紅鑲邊》大結局收視破17.4%！瞬間變成永恆，讓人流淚的美麗結局

《衣袖紅鑲邊》在1日連續播出兩集並播出大結局，全國收視率第16集為17%，第17集為17.4%，再次刷新自身最高收視（也突破15％啦）！

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【第16集】

李祘（李俊昊 飾）向德任（李世榮 飾）表白自己的心意，德任對於李祘的真心也沒有放棄想留在自己的位置的想法。這種情況下，和嬪（李瑞 飾）與大妃娘娘（張熙軫 飾）見面，傾訴如果不能生孩子就會失去用處的後宮的生活，並請求幫助。大妃娘娘提到和嬪主張的德任與成植（梁秉烈 飾）之間的私通，並追問德任。



在這種情況下，惠慶宮（姜末今 飾）登場，解釋成植和德任是兄妹關係。但是和嬪提到德任的父親是侍奉逆賊思悼世子的人，並要求懲罰成德任，李祘聽到和嬪的話後非常生氣，強調自己是思悼的兒子。離開的李祘也命令徐尚宮（張慧珍 飾）將德任帶到自己的寢宮。



雖然德任拒絕承恩，但李祘卻吐露真心對德任的心意。對此德任動了心，兩人親吻確認心意，就這樣德任從宮女變成了後宮。隨著時間的流逝，德任懷孕了。（這集雖然看似幸福，但看到德任的眼神，真的會不自覺流淚 ㅠㅠㅠㅠ）



【第17集】

但是...文孝世子小小年紀就因麻疹而健康惡化，最終離開人世。失去自己幼小的兒子的李祘流下了眼淚，德任因爲懷孕，也沒能見到文孝世子的最後一面。好不容易恢復健康的德任，又聽到英姬（李恩泉 飾）流產，如果宮女懷上別人的孩子，就要迎接死亡，德任偷偷地去見英姬，最後她也失去了朋友。



德任的健康狀況持續惡化，好不容易醒來的她知道自己時間不多了，就對徐尚宮說：「請幫我叫景熙和福燕過來。」而徐尚宮最後找來了殿下。李祘雖然急忙跑來，但看到德任先找自己的朋友，他也後悔地說：「如果我沒有強迫你成為後宮，是不是就不會發生這樣的事？」



德任：「下輩子就算看到臣妾也請裝作不認識，就這樣擦身而過吧。我不是在怨恨你，只是臣妾下輩子，想隨心所欲地生活。」李祘：「你真的...不曾愛過我嗎？連微小的心意都沒有過嗎？」德任：「你還不懂嗎？如果我真的不情願的話，不管用什麼方法都會逃得很遠，最終留在你身邊，是我的選擇。」最後...德任閉上眼睛，李祘流著眼淚送走她。



在視察軍人的過程中，李祘見到德任的侄子，再次回憶起自己忘卻的德任。成爲提調商宮的景熙遇到「尋找記得宜嬪的人」的李祘，並告知他福燕已經過世了，景熙給李祘帶來德任的遺物，李祘看著再次回味對她的愛。



就這樣，李祘在最後時刻閉上眼睛前，夢回躺在德任的膝蓋上做惡夢的瞬間，在那一瞬間，李祘在德任面前做出與過去不同的舉動、向德任傳達了自己想說的話：「就算是過去也好，夢也好，哪怕是死亡也無所謂，我只選擇與妳共度的此瞬間，並且希望這瞬間永遠不變。」



看完這兩集終於懂之前李俊昊、李世榮在電台透露過的：「收到劇本時就哭得很傷心，彩排時也在哭。」相信大家看這兩集也是不停地流淚吧 ㅠㅠㅠㅠ 希望兩人真的可以二搭一個甜甜的現代劇啦！



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