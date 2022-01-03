韓網對《雪降花》女主角Jisoo依舊開酸！「連自己劇裡的名字都說不清楚該怎麼辦〜」

目前因歪曲史實以及美化間諜行動等陷入爭論的JTBC韓劇《雪降花》，韓國網友的爭議可不僅如此，隨著越來越多集數播出大家也開始對演員們有所評價，甚至討論到BlackPink成員Jisoo的發音問題。

《雪降花》在1月1日播出了第6集，其中有一場關鍵戲，是Jisoo與挾持著其他學生作為人質的丁海寅對峙的場面。這裡的台詞是Jisoo要求丁海寅放開其他學生人質，自己會留下來，並且對丁海寅喊著「該出去的是你，這裡是我們的宿舍！」不過這段落遭到部分韓國網友的無情批評。留言寫到「原來也有沒字幕就看得很辛苦的韓劇啊〜」「在影片頻道打開字幕的話，其他演員的部分都對得上，就Jisoo的部分不行。」「比起外表漂亮，更喜歡演技與發音好的演員。」



JTBC《雪降花》劇情背景設定為1987年6月的抗爭運動，其中所出現的南派間諜丁海寅，被指出是歪曲了民主化運動的史實，而引起一部分觀眾們的抗議請願，不過當時裁判部認為，即使是用與史實不同的基礎來製作，也不認為觀眾會盲目地接受全部劇情。



另外在前幾集，飾演殷英路的Jisoo就曾經被觀眾批評「連自己的角色名字都發不準確」，不過當然也有部分網友認為「參雜著鼻音比她的演技更令人注意」。Jisoo屬於BlacPink成員，活動也一直以團隊為重心，少有戲劇演出經驗，第一次挑大樑演出女主角，壓力可想而知，相信之後會漸入佳境，大家還是著重在劇情走向吧！



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