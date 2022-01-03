D社終於行動！T-ara孝敏與足球明星黃義助戀愛3個月，歐洲約會照片獨家公開！

今早有韓國媒體體育朝鮮報導稱，T-ara 成員 孝敏 和韓國奧運隊足球選手 黃義助 正在戀愛，D社之後就放出約會照了。

據報導，兩人是通過朋友介紹認識，一直是朋友身份，去年11月發展成戀人。 因為黃義助目前在法國巴黎的波爾多球隊供職，所以兩人正在談遠距離戀愛。

目前正值賽季，兩人無法在韓國見面，孝敏會飛去歐洲維持感情，上個月還一起去瑞士旅行、度過甜蜜時間。

隨後D社公開了兩人在歐洲的約會照片，表示兩人已經戀愛3個月，去年12月最後一周趁法國足球甲級聯賽休息一週期間，一起去了瑞士的少女峰和巴塞爾等地旅行。D社拍到的照片中，兩人在巴塞爾市內某知名酒店門口，185cm和167cm的身高差，「不需講話也流露出愛意」。



D社透露，黃義助去年10月中旬腳踝受傷，當時孝敏在準備久違的T-ara回歸專輯《RE：T-ara》，兩人在各自最辛苦的時期互相安慰，11月開始正式交往。身邊人表示：「兩人是姐弟戀，但戀愛時像朋友一樣相處。因為都有一定年紀所以很尊重彼此的工作，安靜地支持和幫助著彼此。目前正在互相瞭解的階段，帶著好的感情交往，希望大家安靜地注視他們。」黃義助也在IG上分享了不少瑞士風光照片：



黃義助2013年加盟當時的城南一和天馬、通過K1聯賽開始職業生涯，2017年轉投日職聯球隊大阪飛腳，2019年7月轉會至法甲球隊波爾多，司職前鋒。 2021~2022賽季在負傷影響下仍然出戰14場比賽、進球6粒，目前在波爾多保有24粒進球，只差1粒就將刷新波爾多在法國足球甲級季的亞洲選手最高進球紀錄。

黃義助和孫興慜、黃喜燦並稱「HSH Line」，一同出戰今年的第22屆世界杯球賽。



孝敏2009年作為T-ara成員出道，去年11月与居丽、恩靜、芝妍一起發行自費專輯《RE：T-ara》回歸。



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