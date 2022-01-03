D社终於行动！T-ara孝敏与足球明星黄义助恋爱3个月，欧洲约会照片独家公开！

今早有韩国媒体体育朝鲜报导称，T-ara 成员 孝敏 和韩国奥运队足球选手 黄义助 正在恋爱，D社之后就放出约会照了。

据报导，两人是通过朋友介绍认识，一直是朋友身份，去年11月发展成恋人。 因为黄义助目前在法国巴黎的波尔多球队供职，所以两人正在谈远距离恋爱。

目前正值赛季，两人无法在韩国见面，孝敏会飞去欧洲维持感情，上个月还一起去瑞士旅行、度过甜蜜时间。

随后D社公开了两人在欧洲的约会照片，表示两人已经恋爱3个月，去年12月最后一周趁法国足球甲级联赛休息一周期间，一起去了瑞士的少女峰和巴塞尔等地旅行。D社拍到的照片中，两人在巴塞尔市内某知名酒店门口，185cm和167cm的身高差，「不需讲话也流露出爱意」。



D社透露，黄义助去年10月中旬脚踝受伤，当时孝敏在准备久违的T-ara回归专辑《RE：T-ara》，两人在各自最辛苦的时期互相安慰，11月开始正式交往。身边人表示：「两人是姐弟恋，但恋爱时像朋友一样相处。因为都有一定年纪所以很尊重彼此的工作，安静地支持和帮助著彼此。目前正在互相了解的阶段，带著好的感情交往，希望大家安静地注视他们。」黄义助也在IG上分享了不少瑞士风光照片：



黄义助2013年加盟当时的城南一和天马、通过K1联赛开始职业生涯，2017年转投日职联球队大阪飞脚，2019年7月转会至法甲球队波尔多，司职前锋。 2021~2022赛季在负伤影响下仍然出战14场比赛、进球6粒，目前在波尔多保有24粒进球，只差1粒就将刷新波尔多在法国足球甲级季的亚洲选手最高进球纪录。

黄义助和孙兴慜、黄喜灿并称「HSH Line」，一同出战今年的第22届世界杯球赛。



孝敏2009年作为T-ara成员出道，去年11月与居丽、恩静、芝妍一起发行自费专辑《RE：T-ara》回归。



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