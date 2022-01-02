[劇雷]《Bad and Crazy》警方內鬼找到了！秀悅接受催眠看到童年記憶，熙謙剛洗脫嫌疑又落入陷阱（EP.5-6）

tvN金土劇《Bad and Crazy》講述有能力的「壞傢伙」柳秀悅（李棟旭 飾）遇到有正義感的「瘋傢伙」K（魏河俊 飾），隨後展開的人性恢復故事。上周議員的故事線結束，更難對付的對手登場了！

EP.5

警方內鬼揭曉，真的是熙謙（韓智恩 飾）上司、緝毒組組長金計植（李和龍 飾），他多年來都在扣押毒販貨品索取贖金，現在更決定與龍社長（金Hieora 飾）合作。金計植指使毒販手下鄭日秀殺掉運輸車裡所有人只留熙謙，並在熙謙家放入贓物，令她遭到羈押。



柳秀悅（李棟旭 飾）的雙重人格狀況越來越明顯，連熙謙都看出來。秀悅來到「心靈修理工」尋求治療，K（魏河俊 飾）拒絕聊童年的事，扭頭就走。秀悅接受催眠後發現自己來到一個走廊，推開一扇門看到兩個小孩在聊天，接著更多記憶碎片閃過令他驚醒。醫生認為秀悅小時候曾經失憶，而K不可能說消失就消失。



秀悅在吳景泰（車學沇 飾）幫助下找到鄭日秀藏身處，混戰中被鄭打了麻醉針制服。金計植為了獲得龍社長信任驚人指使鄭殺了偷運龍社長貨品的警察手下徐宗具（申柱煥 飾），並要求柳秀悅為他作偽證。 秀悅決定和K一起從頭調查，因為現在能信任的只有彼此！



EP.6

卓旻水案件的真相是：沈相護向卓旻水告發金計植與毒販勾結，隨後雙雙被金計植殺害。緝毒組組員鄭贊企（趙東仁 飾）偷錄了金計植犯罪的影片，秀悅成功說服贊企作證，卻在最後關頭被金計植毀掉存有影片的手機。



才善（車始元 飾）和吳景泰找到了熙謙被栽贓的證據，熙謙出獄後被秀悅告知金計植罪行，大為震驚，對金計植說一定要抓住他。



金計植先一步派人抓走熙謙並以此引出秀悅，秀悅想救熙謙卻被一同關進卡車，最後在秀悅、熙謙和K的努力下終於打開車門。



K看熙謙的眼神超級甜，還突然奪取秀悅的身體幫熙謙倒水，讓熙謙困惑不已XD



秀悅和K一起看醫生的畫面也很搞笑，醫生都看不到K啊~



網友精彩評論：「K不打架的時候都負責呆萌跟戀愛腦XD」、「好喜歡導演在處理秀悅跟K聯手打擊壞人的交錯畫面」、「李棟旭就算扮遊民都帥」、「金計植真的好陰險」、「局長在跳Brave Girls的《Rollin’》耶」、「證據影片可不可以備份到雲端啊拜託」、「秀悅被催眠是回到考試院嗎？XD」

【下集預告】

秀悅告訴鄭日秀他已被金計植拋棄，熙謙認為金計植的新搭檔是龍社長身邊的安德烈（元賢俊 飾）。龍社長督促金計植好好守住她的貨，秀悅一伙也開始追擊金計植！希望下集多講一些秀悅小時候的事啊~~

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