《衣袖紅鑲邊》成績驚人連MBC社長都出手！「履行收視公約贈送全劇組旅遊商品券」

《衣袖紅鑲邊》昨日創下自身最高收視率，同時也超過了原本所設定的收視門檻15％，除了觀眾們很開心將看見我們李祘穿上戲服大跳成名曲之外，就連MBC社長都表達自己將履行收視公約，贈送兩位主角大大的福利。

MBC社長朴晟濟曾經對於本劇《衣袖紅鑲邊》的收視率，在11月11日的線上製作發表會現場對所有演員與工作人員們提到，若收視率超過15％的目標，全體演員與工作人員們將得到海外旅遊的補償休假。而在昨日最終回收視率衝上17.4％完美收官，朴社長也表達自己將履行這個公約。



在1月2日朴社長透過MBC表示，能夠呈現如此優秀的作品給大家，身為社長的他相當感謝。也知道目前因為疫情的關係，要前往海外旅遊可能有些困難，為了讓大家方便改變為國內旅遊，或者是等待疫情解封後再度找時間出發，他將額外添加旅遊商品券這個選項，來履行自己的承諾。可說是相當貼心的社長。而關於社長的承諾，兩位主角李俊昊與李世榮也曾在12月28日的其他訪談中公開提及，也表示對超越15％的成果相當期待。



《衣袖紅鑲邊》從首集播出的收視率5.7％，在播出四週後就突破雙位數，持續獲得觀眾們的熱烈好評，直到昨日播出的最終回更是達到17.4％最高紀錄，已經超過原本首播的3倍之多，並且自播出後連續七周佔據電視劇的話題性第一名，是相當驚人的成果。



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