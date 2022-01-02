[剧雷]《Bad and Crazy》警方内鬼找到了！秀悦接受催眠看到童年记忆，熙谦刚洗脱嫌疑又落入陷阱（EP.5-6）

tvN金土剧《Bad and Crazy》讲述有能力的「坏家伙」柳秀悦（李栋旭 饰）遇到有正义感的「疯家伙」K（魏河俊 饰），随后展开的人性恢复故事。上周议员的故事线结束，更难对付的对手登场了！

EP.5

警方内鬼揭晓，真的是熙谦（韩智恩 饰）上司、缉毒组组长金计植（李和龙 饰），他多年来都在扣押毒贩货品索取赎金，现在更决定与龙社长（金Hieora 饰）合作。金计植指使毒贩手下郑日秀杀掉运输车里所有人只留熙谦，并在熙谦家放入赃物，令她遭到羁押。



柳秀悦（李栋旭 饰）的双重人格状况越来越明显，连熙谦都看出来。秀悦来到「心灵修理工」寻求治疗，K（魏河俊 饰）拒绝聊童年的事，扭头就走。秀悦接受催眠后发现自己来到一个走廊，推开一扇门看到两个小孩在聊天，接著更多记忆碎片闪过令他惊醒。医生认为秀悦小时候曾经失忆，而K不可能说消失就消失。



秀悦在吴景泰（车学沇 饰）帮助下找到郑日秀藏身处，混战中被郑打了麻醉针制服。金计植为了获得龙社长信任惊人指使郑杀了偷运龙社长货品的警察手下徐宗具（申柱焕 饰），并要求柳秀悦为他作伪证。 秀悦决定和K一起从头调查，因为现在能信任的只有彼此！



EP.6

卓旻水案件的真相是：沈相护向卓旻水告发金计植与毒贩勾结，随后双双被金计植杀害。缉毒组组员郑赞企（赵东仁 饰）偷录了金计植犯罪的影片，秀悦成功说服赞企作证，却在最后关头被金计植毁掉存有影片的手机。



才善（车始元 饰）和吴景泰找到了熙谦被栽赃的证据，熙谦出狱后被秀悦告知金计植罪行，大为震惊，对金计植说一定要抓住他。



金计植先一步派人抓走熙谦并以此引出秀悦，秀悦想救熙谦却被一同关进卡车，最后在秀悦、熙谦和K的努力下终於打开车门。



K看熙谦的眼神超级甜，还突然夺取秀悦的身体帮熙谦倒水，让熙谦困惑不已XD



秀悦和K一起看医生的画面也很搞笑，医生都看不到K啊~



网友精彩评论：「K不打架的时候都负责呆萌跟恋爱脑XD」、「好喜欢导演在处理秀悦跟K联手打击坏人的交错画面」、「李栋旭就算扮游民都帅」、「金计植真的好阴险」、「局长在跳Brave Girls的《Rollin’》耶」、「证据影片可不可以备份到云端啊拜托」、「秀悦被催眠是回到考试院吗？XD」

【下集预告】

秀悦告诉郑日秀他已被金计植抛弃，熙谦认为金计植的新搭档是龙社长身边的安德烈（元贤俊 饰）。龙社长督促金计植好好守住她的货，秀悦一伙也开始追击金计植！希望下集多讲一些秀悦小时候的事啊~~

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