2021兩大熱劇的他們有望合作！《哲仁王后》羅人友可望搭檔《驅魔麵館》金世正攜手韓版《重版出來！》

是堂哥與都哈娜！！！

根據韓媒近日報導，羅人友確定演出電視劇《今日的網漫》，而經紀公司隨後受其他媒體採訪回應「收到了劇本，討論中」。

《今日的網漫》翻拍自2016年日劇《重版出來！》（又譯：漫畫出版小姐），而《重版出來！》又是改編自同名日本漫畫，漫畫家為松田奈緒子。韓劇劇情講述柔道選手出身的女主角因傷而放棄一直以來投入的運動，後來在網路漫畫編輯部就業的故事，主軸將放在她與同事一同奮戰，成長為真正的網漫編輯，目前以2022年於SBS上檔作為目標。



羅人友將飾演日劇中由坂口健太郎飾演的男主角，是看著全心全意投入新領域挑戰的女主角，回頭檢視自身的的營業部職員，他將和女主角各自在不同領域付出，成為互相扶持的好朋友。



根據更早的報導，金世正接到出演女主角的提議，也就是從柔道轉往完全不同的領域，成了網絡漫畫編輯部契約工的菜鳥職員，也就是原日劇黑木華的角色。



雖然皆尚未正式宣布演出，但羅人友與金世正的組合也許很值得期待。兩人剛好在2021都有個共通點，就是皆出演了年初非常熱門的電視劇，一個是tvN以17%收視收官的《哲仁王后》，一個是屢屢突破OCN紀錄以11%驚人收視落幕的《驅魔麵館》。



羅人友飾演了《哲仁王后》「堂哥金炳仁」一角爆紅，還因此迅速接演《月升之江》替代了男主角之位；金世正飾演《驅魔麵館》以「都哈娜」一角刷新人生角色，無論是情感表現或是動作展現都獲得好評。



羅人友目前除了《今日的網漫》，已接演kakao TV《她的遺願清單》以及KBS 2TV《魔咒的戀人》，而金世正也正在拍攝SBS《社內相親》，兩人戲約都相當滿，儼然是大勢。

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