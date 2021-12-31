韓YouTuber列9大證據曝BTS防彈少年團RM熱戀中！HYBE回應：無事實根據

韓國YouTuber再次爆料防彈少年團成員的緋聞。

大家還記得前幾日韓國知名YouTuber曝光的柾國和李侑菲的緋聞嗎，列舉諸多證據證明這兩位明星正在熱戀中，但最後被當事人所屬經紀公司否認，稱「互相不認識」。

這才沒過去幾天，這名YouTuber又坐不住了，更新影片曝光另一位成員RM也陷入熱戀，女友是圈外人。他自爆自己經過多番調查，確認RM正處於熱戀中，圈外女友和他同歲，兩人從2019年開始交往，都喜歡美術館，而且女生的媽媽是藝術領域的名人。 YouTuber這次也列舉了9大證據。

聖誕樹



RM PO美術館前的照片，女生就會關注的SNS帳號



相同時期都在美國



生日照中的寵物狗+展覽會



RM在SNS上PO照，女生就關注的SNS帳號（2）



超豪華酒店約會



月亮照片



日山湖水公園



男友送的禮物上加了紫色愛心



對於YouTuber的爆料，這次RM所屬的HYBE經紀公司很快做出回應，與此前柾國的緋聞一樣，都是「毫無事實根據」。這已經是該YouTuber第三次稱有防彈少年團成員戀愛了，除了RM、柾國之外，還有V和富家財閥千金。

粉絲和網友對於YouTuber捕風捉影的爆料也表示不滿，紛紛留言：「第三次了，HYBE不起訴他造謠嗎」、「按照你的看法，他們應該每個人都有30位女友」、「HYBE這次反應比之前稍稍快了點，麻煩也快點起訴吧」等。

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