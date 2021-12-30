一不小心就會聽哭的舞台！《家師父一體》暖心聖誕音樂會，李昇基、陸星材領唱〈孤獨的阿里郎〉太動人

李昇基和陸星材一開口就讓人雞皮疙瘩……

音樂家鄭在炯已連續兩年成為《家師父一體》聖誕節專屬師父，儼然是「家師父聖誕精靈」，這次和去年一樣準備了音樂會（26日播出的最新EP.201），而此次演唱會一不小心就會讓人感動得熱淚盈眶……



也許因為是音樂會企劃，《家師父一體》特別找來退伍不久的一代徒弟陸星材一起組成「空虛少年合唱團」。陸星材在練唱過程中也感受了自己的重要性，笑說：「沒有我的話該怎麼辦呀……昇基哥在旁邊很辛苦，自己負責唱高音還要教其他哥哥音準……」



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雖然李昇基在練習過程也遇到一些瓶頸，但都迎刃而解，他和陸星材這兩位專業歌手確實發揮了非常重要的領唱角色，尤其在〈孤獨的阿里郎〉一曲，開口清唱就讓人瞬間起雞皮疙瘩……

「阿里郎 阿里郎 孤獨的阿里郎／阿里郎 讓我們翻越山嶺吧／累的時候就歇一會／與我牽手一起走吧」



〈孤獨的阿里郎〉搭配短片帶大家回顧2年來防疫的辛苦生活，雖然給人無盡感慨，但空虛少年合唱團異國且非專業的組合，加上鄭在炯師父鋼琴主旋律、管弦樂團伴奏、兒童合唱團合唱……也同時獻給了觀眾無盡溫暖。

▼〈孤獨的阿里郎〉完整舞台（已定位12:38）



《家師父一體》Naver TV此片段吸引了百則留言，不少網友表示看了這段忍不住哭出來，更是盛讚李昇基的歌聲：「太棒了，（〈阿里郎〉）果然是韓國人的眼淚開關啊」「李昇基爆發的高音，給人的宣洩感真驚人，團結一致的效應也……沒想到能在綜藝上看到如此高完成程度的演出，真的很感動」「昇基聲音太好聽了，唱歌聲音太療癒」「每看一次都會哽咽ㅠㅠ太感動了」「聽李昇基唱高音真的會雞皮疙瘩……完成型主唱李昇基的音色不管何時都讓人內心潮澎湃！」

也有不少網友希望鄭在炯師父明年再來：「明年聖誕節也和鄭在炯師父一起開小型音樂會吧」「鄭在炯是不是太過分了，嗚嗚嗚這世上最感性的人」「看著都要哭了，去年鄭在炯出演的影片也常常拿出來看，這次〈阿里郎〉也會成為長久溫暖的篇章」

只不過……師父說今年實在太累了：「明年就要休息了，絕對不要聯絡我！」在練習過程中，PD還一度擔心師父咳血呢！不曉得2022年這位令人感動不已的「聖誕精靈」是否還會再出現並送給觀眾禮物呢？



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