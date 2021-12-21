想念的「陸帥瘋」回來啦～陸星材回《家師父一體》遭老班底李昇基&梁世炯狂調侃：「現在變很多啊！」

好久不見星材啊！看他喊口號好感動！

身為《家師父一體》一代成員，在裡頭有「陸帥瘋」之稱的陸星材，退伍後首個節目就是回《家師父一體》擔任一日徒弟（EP.200）！他與同為老班底的李昇基與梁世炯合體場面又是感動又是搞笑。



初回藝能界的陸星材，一見到鏡頭就非常緊張且尷尬，各種糗樣都在鏡頭前表露無遺，前陣子還因「不知道《魷魚遊戲》」成為話題呢！他和李昇基與梁世炯久違見面興奮的擁抱彼此，不過後續卻慘遭兩人瘋狂調侃！



首先，陸星材講到軍隊話題很是自豪，淘淘不絕宛如四年前的李昇基。李昇基趁機報復：「你現在可以理解四年前的我了嗎？你當時對我說：『哥，能不能不要再講軍隊的故事了？』」



陸星材入伍後體認到日常生活的珍貴、愛國之心更為強烈，梁世燦聽了調侃：「本來星材是個極度個人主義者啊！」李昇基接著說：「他本來對別人的事都不太關心，但現在還會主動聯絡。」爆料陸星材入伍後就很擔心自己離開他，講電話都很積極。



李昇基和梁世炯還發現陸星材變得很自動自發、很會看眼色，不然以前都扭扭捏捏的、絕不可能第一個站出來。梁世炯：「以前都不會期待他（第一個站出來）。」李昇基：「第一次看他抬起屁股！」



接下來的節目內容，製作組與成員們要努力讓陸星材變回「陸帥瘋」、讓他重新適應綜藝，展開了陸星材過往創下高點擊率的遊戲。陸星材一個人對抗其他成員，並和成員們打賭。到底是贏是輸，有興趣的讀者不妨找來看看，在此悄悄透露「真的很好笑」！



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