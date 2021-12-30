一不小心就会听哭的舞台！《家师父一体》暖心圣诞音乐会，李升基、陆星材领唱〈孤独的阿里郎〉太动人

李升基和陆星材一开口就让人鸡皮疙瘩……

音乐家郑在炯已连续两年成为《家师父一体》圣诞节专属师父，俨然是「家师父圣诞精灵」，这次和去年一样准备了音乐会（26日播出的最新EP.201），而此次演唱会一不小心就会让人感动得热泪盈眶……



也许因为是音乐会企划，《家师父一体》特别找来退伍不久的一代徒弟陆星材一起组成「空虚少年合唱团」。陆星材在练唱过程中也感受了自己的重要性，笑说：「没有我的话该怎么办呀……升基哥在旁边很辛苦，自己负责唱高音还要教其他哥哥音准……」



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虽然李升基在练习过程也遇到一些瓶颈，但都迎刃而解，他和陆星材这两位专业歌手确实发挥了非常重要的领唱角色，尤其在〈孤独的阿里郎〉一曲，开口清唱就让人瞬间起鸡皮疙瘩……

「阿里郎 阿里郎 孤独的阿里郎／阿里郎 让我们翻越山岭吧／累的时候就歇一会／与我牵手一起走吧」



〈孤独的阿里郎〉搭配短片带大家回顾2年来防疫的辛苦生活，虽然给人无尽感慨，但空虚少年合唱团异国且非专业的组合，加上郑在炯师父钢琴主旋律、管弦乐团伴奏、儿童合唱团合唱……也同时献给了观众无尽温暖。

▼〈孤独的阿里郎〉完整舞台（已定位12:38）



《家师父一体》Naver TV此片段吸引了百则留言，不少网友表示看了这段忍不住哭出来，更是盛赞李升基的歌声：「太棒了，（〈阿里郎〉）果然是韩国人的眼泪开关啊」「李升基爆发的高音，给人的宣泄感真惊人，团结一致的效应也……没想到能在综艺上看到如此高完成程度的演出，真的很感动」「升基声音太好听了，唱歌声音太疗愈」「每看一次都会哽咽ㅠㅠ太感动了」「听李升基唱高音真的会鸡皮疙瘩……完成型主唱李升基的音色不管何时都让人内心潮澎湃！」

也有不少网友希望郑在炯师父明年再来：「明年圣诞节也和郑在炯师父一起开小型音乐会吧」「郑在炯是不是太过分了，呜呜呜这世上最感性的人」「看著都要哭了，去年郑在炯出演的影片也常常拿出来看，这次〈阿里郎〉也会成为长久温暖的篇章」

只不过……师父说今年实在太累了：「明年就要休息了，绝对不要联络我！」在练习过程中，PD还一度担心师父咳血呢！不晓得2022年这位令人感动不已的「圣诞精灵」是否还会再出现并送给观众礼物呢？



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