《衣袖紅鑲邊》第13集未公開片段！傲嬌李祘伸出「禮儀腿」還嫌德任個子太矮，網友：「為什麼要刪掉」

《衣袖紅鑲邊》製作組近日公開第13集未公開影片，兩段真的都很重要啊！

德任（李世榮 飾）伺候李祘（李俊昊 飾）穿衣，德任：「殿下～奴婢惶恐。奴婢的手不夠長，若您能坐下...。」李祘：「你為何個子這麼矮。」德任回：「是殿下太高了！」所以...李祘就展現「禮儀腿」，讓德任幫他戴上帽子。



另一段是德老（姜勛 飾）問李祘三件事到底是什麼！德老：「微臣從未聽過殿下說過空話，您說過想實現三件事，那分明就是三件。微臣已經伺候殿下許久，難道您連微臣都無法告知嗎？」李祘則說：「最近總是想起和你初遇之時，那時我讀了禁書，而你撕掉了那一頁救了我一命，我無法忘記那日的事，我會一直記得那天的事情。」德老給李祘的最後一封信，是這段的故事啊！



這讓不少網友表示：「這麼重要又有亮點的場面竟然被刪掉...太過分了」、「心動的未公開場面和影片請多多公開」、「禮儀腿歷史久了，朝鮮時代就開始了」、「為什麼剪掉這個場面」、「現在在公司偷偷看，真的激動的要瘋了」、「李俊昊和李世榮真的演技天才」、「兩人真的太配了ㅠㅠㅠ如果不是悲劇就好了，真希望衣袖組能出演綜藝」等等。

另外，《衣袖紅鑲邊》將在1月1日連播兩集播出大結局。德任成為宜嬪，她問李祘為什麼笑了？李祘：「我們終於成為家人了！」以為要開始發點糖，但最後兩人穿著喪服，看預告就已經想哭了啊ㅠㅠㅠㅠ



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