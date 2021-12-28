【有片】高賢廷在《妳的倒影》猛摔名牌包，其實是她的個人藏品！網友：「每摔一下我的心都跟著顫抖」

高賢廷在《妳的倒影》裡演技超棒，沒想到這一幕她在地上狠狠摔了好幾下的「道具包包」居然是真的名牌包，小編想到價格都覺得心在滴血啊~

《妳的倒影》講的是一個女人被另一個女人奪走人生之光之後的復仇故事，高賢廷飾演出身貧窮嫁給有錢人的畫家鄭熙珠，被申鉉彬飾演的具海傊撕開過去的秘密後，為自己的錯誤付出高昂代價。



劇中有一場戲是高賢廷被激怒後悲憤交加卻無處訴說，邊走路邊把手裡的包包反覆摔在地上撒氣。 其實這隻包並不是劇組準備的道具，而是高賢廷私人藏品、奢侈品名牌Hermès的凱莉包（Kelly）。



나도 울면서 에르메스 켈리백 냅다 바닥에 던지고 싶어 pic.twitter.com/D7doq6NAiy — (@grayavo) October 28, 2021

有網友扒出這隻包是2003年推出的KELLY 32 RETOURNE 2WAY BAG，售價約為13000美元，目前在二手網站上的價格也十分可觀。 以韓國工薪族2019年月收入中位數234萬韓元來算，超過大部份人半年的薪水。



這場戲播出後在韓網一度引起討論，擔任造型設計的韓惠妍近日接受採訪時透露說，當時劇本上寫的是「與社區不合拍的高檔女人的感覺」，高賢廷於是建議把自己家的包拿過來試試，結果一次就拍成功了。 韓惠妍：「看拍攝結果時，她每摔一下我都跟著瑟縮一下。 」



韓國網友對高賢廷表示敬佩：「天啊」、「我也在跟著顫抖」、「每一下都超用力」、「難道我是那個包包？為什麼感覺到痛」、「最後一下好像有部分配件飛出去了」、「拍一部劇的酬勞可以買十個新包包啦」、「但錢只是一方面，凱莉包可不是有錢就能買到」、「 如果換成男生，是不是相當於為拍戲把自己的法拉利撞爛？ 」、「製作組有沒有支付修繕費」、「短短一段戲高賢廷都演得超讚」。

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