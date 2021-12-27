[有雷]《花開時想月》沒落兩班閨女惠利VS新任監察俞承豪意外同居！監察會發現追捕的就是同居人嗎（EP1－2）

[有雷]《花開時想月》自上週一開播即表現不俗，這個圍繞著「禁酒令」發展的故事，節奏明快，也在短短兩集內讓觀眾們迅速了解人物設定特質，這位新科狀元俞承豪到底能不能發現自己身邊的同居人就是釀酒人呢？

以下為防雷線



《花開時想月》描述朝廷已經頒發10年的禁酒令，不過民間依舊有很多地下管道可以喝到酒。露瑞（惠利飾）雖然是兩班家的女兒，不過卻過著清苦的日子，力大無比的她到處打工粗活，換來每日勉強餬口。她自食其力但卻充滿正義感，不會逆來順受，並且具有憐憫之心，對於生活比自己更辛苦的人家，她更是不收分文幫助。



而南嶺（俞承豪飾）則是帶著書僮赴京趕考，雖然帶著弓箭防身但是謹遵守「書生的箭不傷人」這個前提。雖然信心滿滿的參加科舉考試，面對著論述作文「如何加強已頒布10年的禁酒令」，洋洋灑灑寫了文章，最後卻只獲得第四名，因為前三名早已被朝廷內的大臣買通內定自己的親戚，讓南嶺有些失落。不過慶幸的是，皇上也想杜絕這種歪風，與忠臣都承旨想出了一個方法。



隔日宣布成績時，殿下竟然賜給所有秀才一杯酒，大部分的人都不加思索的一飲而盡，不過南嶺卻猶豫著該不該喝。最終他選擇不喝，原因是與昨日所寫的禁酒令有所違背，既然都禁酒了為何在宮內卻能大剌剌的喝酒？於是皇上認為僅有一人能夠有資格成為本次的狀元，也非常開心終於找到了一個懂得他心意的新進臣子。



露瑞的哥哥為了參加科舉考試而花光了身上的錢，不得已只好將自家分租給別人，才能夠勉強還出每月利息。露瑞也來不及阻止只好接受，沒想到前來租屋的竟是狀元南嶺，由於路上遇到意外而盤纏用盡，僅能勉強租屋，兩人就此展開了同居生活。露瑞為了能夠快速還清債務，她想起了父親傳授給她的釀酒技術，決定私自釀酒並透過地下管道銷售。



在家中露瑞必須避免被南嶺發現正在釀酒，而南嶺也因為是新進監察，並且沒有後台背景而大受歧視對待，甚至被規定要抓住五個私釀酒的人才能證明自己的能力。露瑞有了個好點子，就是與朋友一起用「行動酒坊」的方式一邊推車一邊銷售自己釀的濁酒，這創新的想法也讓她快速賺到很多錢，就連世子也來光顧。只是這也引起了監察的注意，並開始追捕行動酒坊。眼看露瑞的面罩就要被取下了，究竟南嶺能否認出這就是他的同居人呢？





Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞