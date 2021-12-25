【2021 KBS演藝大賞】完整名單：大賞由《兩天一夜》文世潤奪得 「也想謝謝不在這裡的金宣虎」！

【2021 KBS演藝大賞】完整名單：大賞由《兩天一夜》文世潤奪得 「也想謝謝不在這裡的金宣虎」！

綜藝   2021年12月25日   星期六20:34   choyoung  

（封面圖源：KBS2、KBS官網截圖）

【2021 KBS演藝大賞】在今晚於汝矣島KBS HALL舉行，今年大會MC由金成柱、韓善伙、文世潤擔任。

（圖源：KBS截圖）

▼新人賞（實境節目部門）：《做家務的男人們2》洪性炘一家
（圖源：KBS截圖）

▼新人賞（Show&綜藝部門）：《兩天一夜》Ravi
（圖源：KBS截圖）

▼年度最佳工作人員賞：金秀愛編輯導演
（圖源：KBS截圖）

▼Best Icon：《超人回來了》孩子們
（圖源：KBS截圖）

▼綜藝人DJ賞：《尹正秀、南昌熙的MASTER RADIO》尹正秀＆南昌熙
（圖源：KBS截圖）

▼電台年度DJ賞：《朴明洙的RADIO SHOW》朴明洙
（圖源：KBS截圖）

▼Hot Issue 綜藝人賞：《新品上市便利餐廳》李延福、《社長的耳朵是驢耳朵》鄭浩英
（圖源：KBS截圖）

▼最佳挑戰賞：《搞勝者》Team
（圖源：KBS截圖）

▼人氣賞：宋佳仁《Trot魔法流浪團》、《新品上市便利餐廳》柳秀榮
（圖源：KBS截圖）（圖源：KBS截圖）

▼製作人特別賞：《狗狗很偉大》姜炫旭
（圖源：KBS截圖）

▼本年度綜藝人賞：《社長的耳朵是驢耳朵》金淑、全炫茂
（圖源：KBS截圖）

▼本年度綜藝人賞：《兩天一夜》金鍾旼、文世潤
（圖源：KBS截圖）

▼本年度綜藝人賞：《超人回來了》朴柱昊一家
（圖源：KBS截圖）

▼最佳團隊精神賞：《做家務的男人們2》
（圖源：KBS截圖）

▼最佳情侶賞：《演中LIVE》李輝宰＆李賢珠、《Music Bank》IVE成員張員瑛＆ENHYPEN成員SUNGHOON
（圖源：KBS截圖）

▼Best Entertainer賞（實境節目部門）：《超人回來了》Sayuri、《社長的耳朵是驢耳朵》金秉憲
（圖源：KBS截圖）

▼Best Entertainer賞（Show、綜藝部門）：《社長的耳朵是驢耳朵》頌樂、《狗狗很偉大》張度妍、《線上集市》洪賢熙
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▼優秀賞（實境節目部門）：《便利餐廳》吳允兒、《GOD FATHER》張旻昊
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▼優秀賞（Show、綜藝部門）：《兩天一夜》延政勳、《搞勝者》李昇潤
（圖源：KBS截圖）

▼最優秀賞（實境節目部門）：《社長的耳朵是驢耳朵》、《GOD FATHER》許載
（圖源：KBS截圖）

▼最優秀賞（Show、綜藝部門）：《歌曲真好》、《線上集市》張潤貞
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▼最佳節目賞：《兩天一夜》
（圖源：KBS截圖）

▼大賞：《兩天一夜》文世潤
（圖源：KBS截圖）

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