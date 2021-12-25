【2021 KBS演藝大賞】完整名單：大賞由《兩天一夜》文世潤奪得 「也想謝謝不在這裡的金宣虎」！

【2021 KBS演藝大賞】在今晚於汝矣島KBS HALL舉行，今年大會MC由金成柱、韓善伙、文世潤擔任。
▼綜藝人DJ賞：《尹正秀、南昌熙的MASTER RADIO》尹正秀＆南昌熙
▼Hot Issue 綜藝人賞：《新品上市便利餐廳》李延福、《社長的耳朵是驢耳朵》鄭浩英
▼人氣賞：宋佳仁《Trot魔法流浪團》、《新品上市便利餐廳》柳秀榮
▼最佳情侶賞：《演中LIVE》李輝宰＆李賢珠、《Music Bank》IVE成員張員瑛＆ENHYPEN成員SUNGHOON
▼Best Entertainer賞（實境節目部門）：《超人回來了》Sayuri、《社長的耳朵是驢耳朵》金秉憲
▼Best Entertainer賞（Show、綜藝部門）：《社長的耳朵是驢耳朵》頌樂、《狗狗很偉大》張度妍、《線上集市》洪賢熙
▼優秀賞（實境節目部門）：《便利餐廳》吳允兒、《GOD FATHER》張旻昊
▼優秀賞（Show、綜藝部門）：《兩天一夜》延政勳、《搞勝者》李昇潤
▼最優秀賞（實境節目部門）：《社長的耳朵是驢耳朵》、《GOD FATHER》許載
▼最優秀賞（Show、綜藝部門）：《歌曲真好》、《線上集市》張潤貞
choyoung@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究