【2021 KBS演藝大賞】紅毯照：銀赫攜親姐姐一同出席！

【2021 KBS演藝大賞】在今晚於汝矣島KBS HALL舉行，一眾演藝界的藝人、諧星都紛紛出席，我們現在來看看紅毯的情況。

▼紅毯主持由金昇惠擔任



▼《搞勝者》的固定班底



▼《演藝家中介》的固定班底



▼《做家務的男人們2》的固定班底之一Super Junior銀赫和親姐姐



▼李恩惠＆盧志勳



▼宋歌人



▼洪性炘＆金鐘任家族



▼崔敏煥＆金律喜



▼Sayuri



▼吳允兒



▼IVE成員張員瑛＆ENHYPEN成員SUNGHOON



▼《社長的耳朵是驢耳朵》的固定班底



▼《2天1夜》的成員



▼許載＆張民好



▼鄭成允



▼射箭選手金在德



▼金載沅＆他的兒子



▼今年大會MC：金成柱、韓善伙、文世潤



▼朴玄彬＆他的孩子們



▼李連福



▼朴柱昊



▼柳秀榮



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