【2021 KBS演藝大賞】紅毯照：銀赫攜親姐姐一同出席！

（圖源：TVDaily）
【2021 KBS演藝大賞】在今晚於汝矣島KBS HALL舉行，一眾演藝界的藝人、諧星都紛紛出席，我們現在來看看紅毯的情況。
▼紅毯主持由金昇惠擔任
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▼《搞勝者》的固定班底
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▼《演藝家中介》的固定班底
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▼《做家務的男人們2》的固定班底之一Super Junior銀赫和親姐姐
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▼李恩惠＆盧志勳
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▼宋歌人
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▼洪性炘＆金鐘任家族
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▼崔敏煥＆金律喜
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▼Sayuri
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▼吳允兒
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▼IVE成員張員瑛＆ENHYPEN成員SUNGHOON
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▼《社長的耳朵是驢耳朵》的固定班底
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▼《2天1夜》的成員
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▼許載＆張民好
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▼鄭成允
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▼射箭選手金在德
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▼金載沅＆他的兒子
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▼今年大會MC：金成柱、韓善伙、文世潤
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▼朴玄彬＆他的孩子們
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▼李連福
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▼朴柱昊
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▼柳秀榮
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