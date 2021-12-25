【2021 KBS演艺大赏】完整名单：大赏由《两天一夜》文世润夺得 「也想谢谢不在这里的金宣虎」！

【2021 KBS演艺大赏】在今晚於汝矣岛KBS HALL举行，今年大会MC由金成柱、韩善伙、文世润担任。
▼综艺人DJ赏：《尹正秀、南昌熙的MASTER RADIO》尹正秀＆南昌熙
▼Hot Issue 综艺人赏：《新品上市便利餐厅》李延福、《社长的耳朵是驴耳朵》郑浩英
▼人气赏：宋佳仁《Trot魔法流浪团》、《新品上市便利餐厅》柳秀荣
▼最佳情侣赏：《演中LIVE》李辉宰＆李贤珠、《Music Bank》IVE成员张员瑛＆ENHYPEN成员SUNGHOON
▼Best Entertainer赏（实境节目部门）：《超人回来了》Sayuri、《社长的耳朵是驴耳朵》金秉宪
▼Best Entertainer赏（Show、综艺部门）：《社长的耳朵是驴耳朵》颂乐、《狗狗很伟大》张度妍、《线上集市》洪贤熙
▼优秀赏（实境节目部门）：《便利餐厅》吴允儿、《GOD FATHER》张旻昊
▼优秀赏（Show、综艺部门）：《两天一夜》延政勋、《搞胜者》李升润
▼最优秀赏（实境节目部门）：《社长的耳朵是驴耳朵》、《GOD FATHER》许载
▼最优秀赏（Show、综艺部门）：《歌曲真好》、《线上集市》张润贞
choyoung@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究