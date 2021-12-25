【2021 KBS演艺大赏】完整名单：大赏由《两天一夜》文世润夺得 「也想谢谢不在这里的金宣虎」！

【2021 KBS演艺大赏】完整名单：大赏由《两天一夜》文世润夺得 「也想谢谢不在这里的金宣虎」！

综艺   2021年12月25日   星期六20:34   choyoung  

（封面图源：KBS2、KBS官网截图）

【2021 KBS演艺大赏】在今晚於汝矣岛KBS HALL举行，今年大会MC由金成柱、韩善伙、文世润担任。

（图源：KBS截图）

▼新人赏（实境节目部门）：《做家务的男人们2》洪性炘一家
（图源：KBS截图）

▼新人赏（Show&综艺部门）：《两天一夜》Ravi
（图源：KBS截图）

▼年度最佳工作人员赏：金秀爱编辑导演
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▼Best Icon：《超人回来了》孩子们
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▼综艺人DJ赏：《尹正秀、南昌熙的MASTER RADIO》尹正秀＆南昌熙
（图源：KBS截图）

▼电台年度DJ赏：《朴明洙的RADIO SHOW》朴明洙
（图源：KBS截图）

▼Hot Issue 综艺人赏：《新品上市便利餐厅》李延福、《社长的耳朵是驴耳朵》郑浩英
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▼最佳挑战赏：《搞胜者》Team
（图源：KBS截图）

▼人气赏：宋佳仁《Trot魔法流浪团》、《新品上市便利餐厅》柳秀荣
（图源：KBS截图）（图源：KBS截图）

▼制作人特别赏：《狗狗很伟大》姜炫旭
（图源：KBS截图）

▼本年度综艺人赏：《社长的耳朵是驴耳朵》金淑、全炫茂
（图源：KBS截图）

▼本年度综艺人赏：《两天一夜》金钟旼、文世润
（图源：KBS截图）

▼本年度综艺人赏：《超人回来了》朴柱昊一家
（图源：KBS截图）

▼最佳团队精神赏：《做家务的男人们2》
（图源：KBS截图）

▼最佳情侣赏：《演中LIVE》李辉宰＆李贤珠、《Music Bank》IVE成员张员瑛＆ENHYPEN成员SUNGHOON
（图源：KBS截图）

▼Best Entertainer赏（实境节目部门）：《超人回来了》Sayuri、《社长的耳朵是驴耳朵》金秉宪
（图源：KBS截图）

▼Best Entertainer赏（Show、综艺部门）：《社长的耳朵是驴耳朵》颂乐、《狗狗很伟大》张度妍、《线上集市》洪贤熙
（图源：KBS截图）

▼优秀赏（实境节目部门）：《便利餐厅》吴允儿、《GOD FATHER》张旻昊
（图源：KBS截图）

▼优秀赏（Show、综艺部门）：《两天一夜》延政勋、《搞胜者》李升润
（图源：KBS截图）

▼最优秀赏（实境节目部门）：《社长的耳朵是驴耳朵》、《GOD FATHER》许载
（图源：KBS截图）

▼最优秀赏（Show、综艺部门）：《歌曲真好》、《线上集市》张润贞
（图源：KBS截图）

▼最佳节目赏：《两天一夜》
（图源：KBS截图）

▼大赏：《两天一夜》文世润
（图源：KBS截图）

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