李棟旭在《劉QUIZ ON THE BLOCK》做客：《鬼怪》後陷入低潮，高中當雜誌模特帥到別校女生都跑來看！

#李棟旭 這期《劉QUIZ ON THE BLOCK》昨日播出，愛講話的他連劉在錫的台詞都要搶，聽他們聊天真的很愉快XD

節目里一起回顧了李棟旭近年來的幾部作品，聊到經典的《鬼怪》時李棟旭表示這部戲雖然非常成功，他卻在之後陷入低潮：「有種手腳被束縛住的感覺。 」而且之後幾部戲也不如預期，令他壓力大到有3個月時間關在家裡不出門。 最後他感悟到一定要行動才能有所改變，於是決定接拍《他人即地獄》。



這是李棟旭第一次演反派角色，跟導演強調希望讓角色一壞到底、沒有同情餘地，也時常叮囑自己分清戲劇和現實。 不過在演折磨別人的牙醫時居然發現自己真的在想「如何讓對方更痛苦」，連經常一起吃飯的朋友也說他眼神變了，令他驚覺這樣下去不行、要打起精神來，時刻重視對自己品德的要求。



節目里還公開了李棟旭小時候的照片，原來他小學時就因為太帥而被教務主任多次建議當演員，高中讀男校、當雜誌模特時更有人從別的學校跑來看他，完全是天生當演員的命。



李棟旭說到自己連續5年都是和曹世鎬、南昶熙一起過耶誕節，還會和梁世燦兄弟、柳炳宰一起吃飯，令劉在錫大呼「感覺應該是我要去才對」XD劉在錫請他給情侶們推薦適合聖誕節聽的歌曲，單身人士李棟旭表示：「這種事我都得關心嗎？ 」最後換成適合獨自過聖誕的人聽的歌曲，李棟旭立即給出了答案：「姜修智姐姐的《Winter Alone》。 」



此外，李棟旭和韓志旼、李光洙、姜河那、潤娥等主演的電影《緣來大飯店》將於12月29日在韓國上映，台灣觀眾也可以12月30日起到電影院觀看！



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