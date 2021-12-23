李栋旭在《刘QUIZ ON THE BLOCK》做客：《鬼怪》后陷入低潮，高中当杂志模特帅到别校女生都跑来看！

#李栋旭 这期《刘QUIZ ON THE BLOCK》昨日播出，爱讲话的他连刘在锡的台词都要抢，听他们聊天真的很愉快XD

节目里一起回顾了李栋旭近年来的几部作品，聊到经典的《鬼怪》时李栋旭表示这部戏虽然非常成功，他却在之后陷入低潮：「有种手脚被束缚住的感觉。 」而且之后几部戏也不如预期，令他压力大到有3个月时间关在家里不出门。 最后他感悟到一定要行动才能有所改变，於是决定接拍《他人即地狱》。



这是李栋旭第一次演反派角色，跟导演强调希望让角色一坏到底、没有同情余地，也时常叮嘱自己分清戏剧和现实。 不过在演折磨别人的牙医时居然发现自己真的在想「如何让对方更痛苦」，连经常一起吃饭的朋友也说他眼神变了，令他惊觉这样下去不行、要打起精神来，时刻重视对自己品德的要求。



节目里还公开了李栋旭小时候的照片，原来他小学时就因为太帅而被教务主任多次建议当演员，高中读男校、当杂志模特时更有人从别的学校跑来看他，完全是天生当演员的命。



李栋旭说到自己连续5年都是和曹世镐、南昶熙一起过耶诞节，还会和梁世灿兄弟、柳炳宰一起吃饭，令刘在锡大呼「感觉应该是我要去才对」XD刘在锡请他给情侣们推荐适合圣诞节听的歌曲，单身人士李栋旭表示：「这种事我都得关心吗？ 」最后换成适合独自过圣诞的人听的歌曲，李栋旭立即给出了答案：「姜修智姐姐的《Winter Alone》。 」



此外，李栋旭和韩志旼、李光洙、姜河那、润娥等主演的电影《缘来大饭店》将於12月29日在韩国上映，台湾观众也可以12月30日起到电影院观看！



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