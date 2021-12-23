上個月才「告白」想要一起合作，馬上要圓夢了！李帝勳有望和具教煥合作電影《逃脫》

上個月才「告白」想要一起合作，馬上要圓夢了！李帝勳有望和具教煥合作電影《逃脫》

電影   2021年12月23日   星期四16:11   Yuan  

（圖源：Namoo Actors、KBS「第42屆青龍電影獎」＆Watcha截圖）

電影《逃脫》（탈주）講述北韓軍人試圖逃離北韓時發生的故事，由《菜英文沒在怕》、《絕代戀歌》李鍾泌導演執導，預計在明年2月拍攝。

李帝勳、具教煥都收到出演提案，雙方所屬社均回應：「正在積極討論中。」
（圖源：company on、Namoo Actors）

上個月在《第42屆青龍電影獎》頒獎典禮上，李帝勳作為頒獎嘉賓登上台時提到：「我有一位很想合作演戲的演員在現場，具教煥演員Nim，一定要一起演戲！」他還向坐在觀眾席上的具教煥比出手指愛心，對於李帝勳的公開告白，具教煥也以手指愛心回應。
（圖源：KBS「第42屆青龍電影獎」截圖）

在節目中，李帝勳被問道「在寫《Blue Happiness》（李帝勳執導的短篇電影）時，有想過朴正民嗎？」他回答：「在公司和家人們聊天的時候，我總是會想起朴正民。」結果...朴正民馬上說：「不要說謊！你想的明明是具教煥。」
（圖源：Watcha截圖）

而李帝勳多次「告白」具教煥，也讓不少網友都表示：「這樣的組合我贊成」、「誰快來選一下他們」、「拜託你們倆快點合作吧」等等。兩人是否通過電影《逃脫》正式合作，也備受關注呢！
（圖源：SBS《模範計程車》劇照）（圖源：Netflix《D.P：逃兵追緝令》劇照）

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