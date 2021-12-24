柳俊烈的愛情長壽秘訣！化身知心哥哥回答網友約會困擾：「天生緣分不存在，談戀愛一定要有所放棄」

柳俊烈對各位網友的提問全部給出認真的解答，令網友大呼超級中肯、很有幫助，不愧是諮詢名家！此外新劇也有了一些消息，靜候進一步的確定啦！

GQ Korea本月17日公開了一則柳俊烈的採訪影片，回答事先收集的粉絲提問，內容從人際關係、生活、工作到愛情各種各樣。 一名粉絲的煩惱是和男友的看片取向不同：「男友只喜歡動作、犯罪電影，我想和他一起看片和討論，是期待太多了嗎？ 」



柳俊烈說：「談戀愛一定要放棄某些東西。 不止是戀愛，凡是是和別人一起做什麼事，就不能只談論自己。 沒有天生緣分這種東西，因為我是我、別人是別人。 當然相似的人是有的，但不可能有完全一樣的人。 」

柳俊烈建議粉絲嘗試和她的男朋友一起看動作、犯罪電影，讓對方也拖鞋看她喜歡的東西，實在不行就只有分手了XD



柳俊烈與惠利2015年合作《請回答1988》擦出火花，從2017年初交往至今馬上就要進入第5年，雖然不會公開放閃但不時有網友目擊到兩人低調約會喝咖啡、騎單車等，回答媒體時也一直表示有穩定交往。



此外，柳俊烈近日接到漫改劇《Money Game》的出演邀約，飾演被高利貸逼迫參加遊戲的男主角，正在積極討論。 該劇講述8個人在100天裡爭奪448億獎金的故事，由《觀相》、《The King》（金權性內幕）導演韓在林執導，如果確定將是柳俊烈和韓導演在《The King》之後時隔五年再度合作。



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