柳俊烈的爱情长寿秘诀！化身知心哥哥回答网友约会困扰：「天生缘分不存在，谈恋爱一定要有所放弃」

柳俊烈对各位网友的提问全部给出认真的解答，令网友大呼超级中肯、很有帮助，不愧是谘询名家！此外新剧也有了一些消息，静候进一步的确定啦！

GQ Korea本月17日公开了一则柳俊烈的采访影片，回答事先收集的粉丝提问，内容从人际关系、生活、工作到爱情各种各样。 一名粉丝的烦恼是和男友的看片取向不同：「男友只喜欢动作、犯罪电影，我想和他一起看片和讨论，是期待太多了吗？ 」



柳俊烈说：「谈恋爱一定要放弃某些东西。 不止是恋爱，凡是是和别人一起做什么事，就不能只谈论自己。 没有天生缘分这种东西，因为我是我、别人是别人。 当然相似的人是有的，但不可能有完全一样的人。 」

柳俊烈建议粉丝尝试和她的男朋友一起看动作、犯罪电影，让对方也拖鞋看她喜欢的东西，实在不行就只有分手了XD



柳俊烈与惠利2015年合作《请回答1988》擦出火花，从2017年初交往至今马上就要进入第5年，虽然不会公开放闪但不时有网友目击到两人低调约会喝咖啡、骑单车等，回答媒体时也一直表示有稳定交往。



此外，柳俊烈近日接到漫改剧《Money Game》的出演邀约，饰演被高利贷逼迫参加游戏的男主角，正在积极讨论。 该剧讲述8个人在100天里争夺448亿奖金的故事，由《观相》、《The King》（金权性内幕）导演韩在林执导，如果确定将是柳俊烈和韩导演在《The King》之后时隔五年再度合作。



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