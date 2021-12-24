当池锡辰听到自己获得「SBS名誉社员奖」的瞬间，表情太苦涩了！《Running Man》成员的反应引关注

虽然「2021 SBS演艺大赏」已经结束一周了，但这几日还在不停被提及。

上周六举行的SBS演艺大赏颁奖礼中，《我家的熊孩子》捧回了「大赏」，而此前呼声最高的《Running Man》元老成员池锡辰铩羽而归，仅捧回了「SBS名誉社员奖」，让不少粉丝和网民感到惋惜。有网友深挖了颁奖礼上池锡辰的状态，实则他本人在听到奖项的瞬间也难掩堂皇神情。



听到「SBS名誉社员奖」获奖人是自己的时候，池锡辰慌忙摘掉了口罩，此时观众们就已经发现他的表情看起来很失望，也让观众们更觉可惜。不过出道多年的池锡辰还是很有风度地上台领奖，并表示：「参加过那么多颁奖礼，还是第一次拿到名誉社员奖，明年我就出道30年了，名誉社员奖可是连李敬揆前辈都没拿过的奖项呢。我现在已经是名誉社员了，RM成员们今后有什么想要向社长和本部长提的意见，我可以牵线搭桥，帮大家解决。」



与此同时，台下《Running Man》成员们的表现也很值得关注，听到池锡辰获奖的时候HAHA、全昭旻、 梁世灿和宋智孝并没有起立鼓掌，而是坐在位置上鼓掌，和之前梁世灿与崔宝必PD领奖时截然不同，之后镜头还捕捉到梁世灿捂著嘴和全昭旻说话，看几人的状态似乎都很惊讶，於是广大民众就猜测他们震惊於大候选人赏池锡辰竟然只拿到了「名誉社员奖」。



颁奖礼都已经结束一周了，韩网上依旧在讨论这件事情，池锡辰获奖瞬间的表情在网路上越传越广，很多网友留言称：「为《Running Man》付出了11年，至少应该有个最优秀奖吧」、「不是说《我家的熊孩子》不好，但池锡辰今年没拿奖真的太可惜了」、「池锡辰肉眼可见的失望了」、「SBS太苛责老成员了，池锡辰在RM里也是不可或缺的存在」、「我都心疼池锡辰了」、「11年了，轮也轮到他拿奖了吧」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻