Netflix將2022年製作《Sweet Home》第2季，宋江要回歸？！官方回應：確實有在商討，尚未確定

Netflix將製作《Sweet Home》第2季。
因宋江、李到晛兩位大勢小鮮肉集結而備受關注的《Sweet Home》於2020年播出，該劇改編同名漫畫，講述因校園暴力傷害而一直躲在房間裡的男孩車賢秀（宋江 飾），失去家人后獨居，原本打算等想看的動畫上映之後就自我結束生命，但沒想到公寓內外突然發生重大變化，怪獸紛紛襲擊自己與鄰居，賢秀激起求生意志，與其他倖存居民一同對抗怪獸，與有著神秘身份背景但一起奮力抗怪的邊尚昱（李陣郁 飾）以及徐伊景（李施昤 飾） 守護著家園，還得小心提防身邊是否有人被感染。
《Sweet Home》在Netflix上線後就獲得熱烈的反響，除了緊張刺激的「打怪升級」之外，驚悚血腥的逼真場景和剖析人性善惡的內容都非常值得深思。 因最後是開放式結局，留下了諸多伏筆與彩蛋，充滿了懸念，所以播完之後就有不少觀眾猜測這是在為第二季做準備，不過當時Netflix一直有任何正面回應。
23日傍晚，韓媒《Biz Enter》獨家報導了Netflix將於2022年製作第二季的消息，最重要的是第一季的男主角宋江仍將擔任男一號，其他重要角色是否會原班人馬回歸尚不知曉，不不過這一消息已經足以讓觀眾和粉絲們興奮。對於媒體的報道，宋江方面回應稱：「確實在商討，但還沒有最終確定。」
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