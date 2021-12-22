《雪降花》爭議不斷！BLACKPINK成員為Jisoo應援也受到指責，網友：「影響力是什麼用的嗎」

JTBC新劇《雪降花》以1987年的首爾為背景，講述身為間諜的男主人公林秀浩（丁海寅 飾）受傷後闖入名門大學女子宿舍，與女主人公殷英路（Jisoo 飾）相遇並相戀的故事。

《雪降花》從企劃階段開始就引起不少爭議和抵制，被指「貶低民主化價值」、「美化安企部和獨裁政權」、「歪曲歷史」等。18日首播後抵制聲再次出現，甚至愈演愈烈，要求停播的請願人數已超過30萬，贊助商和廣告公司紛紛發表道歉信，並要求撤回贊助和廣告。



這是 Jisoo 首部主演的電視劇，首播當天 BLACKPINK 成員們也通過 IG 限時動態為 Jisoo 應援。ROSÉ：「我的姊姊真漂亮，《雪降花》大發。」Jennie 提到 Jisoo 飾演的角色「殷英路」，並寫下：「正在期待中。」而 Lisa 也表示死守本放。



由於相關爭議不斷發酵，BLACKPINK 成員站出來應援也受到網友指責，認為這樣的電視劇故事情節會讓海外粉絲產生錯誤的歷史意識。網友：「影響力是什麼用的嗎」、「知道有爭議還這樣，真是了不起」、「不要再說自己是KPOP了」、「兩位是外國人暫且不說，剩下那位說不過去」、「還以為BLACKPINK有什麼不同，YG果然一家人」、「真的失望，以後在海外活動吧」、「全部取消關注」、「她們腦袋空空的聲音傳到我這裡」等等。



（延伸閱讀：《雪降花》在韓國引發「抵制狂潮」～JTBC正式回應：劇情展開後會解開民眾誤會，並未歪曲歷史！）

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