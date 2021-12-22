《雪降花》争议不断！BLACKPINK成员为Jisoo应援也受到指责，网友：「影响力是什么用的吗」

JTBC新剧《雪降花》以1987年的首尔为背景，讲述身为间谍的男主人公林秀浩（丁海寅 饰）受伤后闯入名门大学女子宿舍，与女主人公殷英路（Jisoo 饰）相遇并相恋的故事。

《雪降花》从企划阶段开始就引起不少争议和抵制，被指「贬低民主化价值」、「美化安企部和独裁政权」、「歪曲历史」等。18日首播后抵制声再次出现，甚至愈演愈烈，要求停播的请愿人数已超过30万，赞助商和广告公司纷纷发表道歉信，并要求撤回赞助和广告。



这是 Jisoo 首部主演的电视剧，首播当天 BLACKPINK 成员们也通过 IG 限时动态为 Jisoo 应援。ROSÉ：「我的姊姊真漂亮，《雪降花》大发。」Jennie 提到 Jisoo 饰演的角色「殷英路」，并写下：「正在期待中。」而 Lisa 也表示死守本放。



由於相关争议不断发酵，BLACKPINK 成员站出来应援也受到网友指责，认为这样的电视剧故事情节会让海外粉丝产生错误的历史意识。网友：「影响力是什么用的吗」、「知道有争议还这样，真是了不起」、「不要再说自己是KPOP了」、「两位是外国人暂且不说，剩下那位说不过去」、「还以为BLACKPINK有什么不同，YG果然一家人」、「真的失望，以后在海外活动吧」、「全部取消关注」、「她们脑袋空空的声音传到我这里」等等。



（延伸阅读：《雪降花》在韩国引发「抵制狂潮」～JTBC正式回应：剧情展开后会解开民众误会，并未歪曲历史！）

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