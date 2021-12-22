曾和林元熙共组最佳CP，郑石勇却先脱单了！《我家的熊孩子》郑石勇承认恋爱ing，林元熙听了只能苦笑

感觉只有崔始源认真在听郑石勇的恋爱故事，其他人都很担心林元熙「该怎么办」XDD

《我家的熊孩子》中，经常跟著林元熙一同出现、在节目上总是形影不离的郑石勇，在最新EP.272中，竟然曝光了恋爱消息！



EP.272其中一环节，林元熙与郑石勇一同拜访崔始源家，崔始源闲聊中关心起两位哥哥的感情近况，毕竟两位是以「酸熙」、「酸勇」的单身穷酸模样而在《熊孩子》闻名的(?)，结果，郑石勇竟回答：「我就……有那么一个人。」崔始源照惯例用好莱坞式表情回应，但林元熙表情似乎不太好。



郑石勇继续和崔始源聊恋爱话题，小心翼翼的表示已谈了三个月恋爱，以及对方并非演员。虽然郑石勇的恋爱消息很值得八卦一下，但棚内MC与妈妈们更加关心林元熙，林元熙一连串的「故障」反应全被捕捉下来，先是手指发抖、开启静音模式，然后节奏大乱……



林元熙与郑石勇这对穷酸兄弟，过去在《我家的熊孩子》互相照顾且扶持单身的对方宛如老夫老妻，去年还因此共拿SBS演艺大赏最佳CP赏，没想到郑石勇却先摆脱单身以及穷酸名号了。



关於郑石勇的恋爱细节，下周EP.273才会公开下半部内容，MC们也很舍不得影片突然中断呀！有兴趣的读者（观众）可别错过了。

▼郑石勇认爱片段



▼下集预告（郑石勇才刚大方认爱，结果《熊孩子》成员们约定好都不要谈恋爱以免从节目下车XD）



▼回顾林元熙♥郑石勇甜蜜往昔



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻