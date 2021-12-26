徐玄太有心了～♥ 认证照也是时装秀，根据餐车氛围换衣服！

少女时代忙内徐玄超有Sense。

娱乐圈里，艺人明星们互送咖啡车、餐车、零食车很常见，为了传达谢意，他们一般都会开心地在车前拍下认证照并上传到个人SNS上，隔空喊话谢谢送礼的人。 这只是明星们的常规路线，徐玄就不同了，她不仅会晒认证照，还会根据咖啡车的颜色换上与之匹配的服装，将自己融入到餐车情境中去。

马上就要到圣诞节了，徐玄就穿上了翠绿色的套装，把自己打扮成一棵圣诞树，头上还戴著鹿角头箍，十分的可爱。



以白色为主的小卡车上是绿色的文字，徐玄就以浅蓝色格纹套装Look亮相，脚踩米白色的长靴，打造暖冬氛围。



又是白色的餐车，但是因为有暖暖的灯光点缀，整体显得十分温馨。徐玄就用手套和帽子作为整个Look的点睛之笔，搭配浅粉色毛呢大衣，突显邻家女孩气质。



梦幻的紫色和粉色肯定是绝配啦，变身梦幻小公主的徐玄太美了。



亮眼的橘色穿什么才能更突出呢？一身米白色套裙装扮的徐玄显得既端庄又文静，像是富家千金出游。



蓝色与粉色的撞色，大胆有清新，没有比牛仔裤+蓝色衬衫更能体现徐玄青春活力的装扮了，色彩正好与餐车相呼应。



深浅不一的两种紫色混搭的餐车前是穿著印花扎染上衣和牛仔裤的徐玄，色调统一，眼睛很治愈。



徐玄解释其实大部分时间在片场时穿的都是宽松休闲舒适的运动服，但拍摄认证照时还是希望以最好的面貌示人，所以会根据餐车氛围换衣服，这是对粉丝和送餐车人的礼貌。其实徐玄很会穿衣打扮，私服穿搭一直是广大年轻女生模仿的对象，每一次私服出镜都能带给人绝佳的视觉体验，甜美靓丽优雅大气温婉，能够营造出各种气质。



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