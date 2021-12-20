鄭好娟瘦到胸骨爆出！《魷魚遊戲》播出後忙到沒時間吃飯，身高176cm體重不到45kg

最近,#鄭好娟 終於結束海外行程返回韓國，希望她趁隔離這段時間能好好休息一下啊~

鄭好娟原本就是在國際上有知名度的超模，自從在《魷魚遊戲》裡飾演脫北者「姜曉」後人氣更加火爆，IG粉絲數也從40萬迅速漲到2832萬。 16日她在IG分享最近幾個月在海外拍攝工作的幕後照片，瘦骨嶙峋模樣引起網友擔心。



其中一張照片裡，鄭好娟穿著深V黑色長裙站在窗邊，胸前骨骼的形狀清晰可見。 鄭好娟17日接受採訪時說《魷魚遊戲》開播後僅10天就掉了4kg，在美國這段時間忙到沒空吃飯，又進一步變更瘦：「第一次去美國時尺寸剛好的衣服，現在都變寬鬆了。 」



鄭好娟的官方資料裡寫著身高176cm，之前有說過體重是49kg，也就是說現在連45kg都不到！



據悉鄭好娟的工作日程已經排到明年2月，因此身體狀況引起擔心。 演員朋友樸柱炫在IG留言說：「朋友啊，你只剩下骨頭了嗎？ 」其他網友也紛紛留言：「給鄭好娟吃點東西吧」、「苗條是很好，但過瘦就看起來不太健康」、「瘦到這樣讓人心疼」、「身高176cm體重卻連49kg都不到？ 怎麼辦......」



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