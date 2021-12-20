【有片】日本廣告竟拍成了「高仿韓劇」！4分鐘劇情集全了7個套路，日韓雙語混搭讓人懷疑耳朵

韓劇熱潮席捲全亞洲，K-Drama獨特的浪漫氛圍牢牢鎖住了粉絲，最近就有一篇日本模仿韓劇氛圍拍攝出的燒酒廣告，完全抓住了韓劇精髓，並將之昇華。
這位編劇應該是浸淫韓劇圈多年的老手，將韓劇套路摸得一清二楚。 故事要從一男一女看過電影之後開始，也許兩人是同事、也許是大學同學、也可以是好友，總之他們就是這個故事的主人公！心動從何時開始呢？ 女生漫不經心地走在馬路上，一輛車飛馳而來，男生大喊一聲「危險」將女孩拉住，此時一定是旋轉、擁抱，將曖昧氛圍拉滿！也許愛情的種子就要發芽了。
男生就像向日葵一般，目光永遠集中在女孩身上，但從來不主動坦露心聲，總是恰到好處地保持距離感。 只有微顫的指尖暴露了他的內心。
男生背起喝醉的女孩，女孩藉著酒勁告白。 這倆根本就是互相暗戀嘛！
主人公的愛情永遠不會一帆風順，媽媽總是第一時間反對兒子的戀情。
此時，工具人就隆重登場了，愛情助攻-男二號，與女孩說笑時被男生看見，誘發男主嫉妒心，男主抓起女孩的手腕就走。
男主糾結啊，到底要如何做才好。隨著花灑而下的水啊，請沖走我的煩惱吧。
久久聯繫不到男生的女孩崩潰了，主動說出「我愛你」！此處一定不能少了韓劇經典套路：用拇指輕輕擦掉女主臉上的淚水，動作溫柔。 互相確認心意，愛的抱抱此時必然會出現。
這其實就是一篇燒酒廣告，但完全可以看做是「戀愛指南針」，拍出了高仿韓劇的既視感，看得韓國網民也紛紛豎起大拇指叫絕，留言稱：「編劇到底是多少年的韓劇老粉啊，套路太清楚了」、「 哈哈哈哈哈，笑死我了，韓劇氛圍的日本廣告，看不懂字幕都知道在說什麼」、「雖然幼稚，但很吸引人啊，我居然很想看接下來的故事」等。
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