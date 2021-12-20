郑好娟瘦到胸骨爆出！《鱿鱼游戏》播出后忙到没时间吃饭，身高176cm体重不到45kg

最近,#郑好娟 终於结束海外行程返回韩国，希望她趁隔离这段时间能好好休息一下啊~

郑好娟原本就是在国际上有知名度的超模，自从在《鱿鱼游戏》里饰演脱北者「姜晓」后人气更加火爆，IG粉丝数也从40万迅速涨到2832万。 16日她在IG分享最近几个月在海外拍摄工作的幕后照片，瘦骨嶙峋模样引起网友担心。



其中一张照片里，郑好娟穿著深V黑色长裙站在窗边，胸前骨骼的形状清晰可见。 郑好娟17日接受采访时说《鱿鱼游戏》开播后仅10天就掉了4kg，在美国这段时间忙到没空吃饭，又进一步变更瘦：「第一次去美国时尺寸刚好的衣服，现在都变宽松了。 」



郑好娟的官方资料里写著身高176cm，之前有说过体重是49kg，也就是说现在连45kg都不到！



据悉郑好娟的工作日程已经排到明年2月，因此身体状况引起担心。 演员朋友朴柱炫在IG留言说：「朋友啊，你只剩下骨头了吗？ 」其他网友也纷纷留言：「给郑好娟吃点东西吧」、「苗条是很好，但过瘦就看起来不太健康」、「瘦到这样让人心疼」、「身高176cm体重却连49kg都不到？ 怎么办......」



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