「想不到他是這樣！」李孝利向Rain吐槽：李尚順獨自跑去首爾好幾天沒消息，「我要重新考慮這段婚姻」

想不到有一天是李孝利駐守濟州，反而李尚順跑去首爾玩「失聯」啊！XD

《吃貨與阿毛的逍遙遊》第8集裡，Rain和盧弘喆騎著機車來到慶州，在韓屋民宿過夜、到文青網美景點「皇理團路」租校服拍照，之後帶著民宿主人贈送的便當來到花郎之丘享用野餐。



酒足飯飽後Rain打電話給李尚順但對方沒接通，於是轉而打給李孝利，邊撥號邊念叨：「希望她不要罵我們。 」結果剛聽到來電答鈴就感覺到孝利的怒氣，嚇得Rain趕快掛斷電話：「聽到這種音樂，我都不敢打給她了！」



李孝利立即回撥，Rain說只是問候一下，孝利：「什麼啊？ 幹嘛啦？ 」Rain急：「你不要發火啦！」說到李尚順不接電話的事，孝利馬上開始吐槽，說他最近都丟下自己亂跑、一個人去首爾錄綜藝節目：「簡直就跟藝人沒兩樣。 每次去首爾就兩天三夜沒消息。 關於這段婚姻，我想我得重新考慮。」還說早知他是到處亂跑的人才不會嫁給他，Rain聽了笑得快要接不上氣XD



盧弘喆說他們此刻在慶州，孝利開啟回憶說：「我去慶州的時候，看到別校的男學生就會去搭訕。 校外教學就要這樣啊，不然玩什麼？ 」真的是人生時時刻刻都愉快的歐尼XD



接著Rain和盧弘喆繼續前往慶州遊樂園，還比賽含一口水玩遊樂器械、看誰能不吐出來，果然是好朋友的放鬆之旅~這一集裡民宿主人做的烤魚和便當也看起來超級好吃，大推這檔療癒綜藝啊！



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