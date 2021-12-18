兩大超強演員陣容新劇《雪降花》&《不可殺》都在今日首播！復古革命愛情VS前世今生的愛戀

可以說是兩大電視台JTBC《雪降花》和tvN《不可殺：永生之靈》的對決，也可以說是 Disney+ 對上 Netflix，兩邊都下了重本、演員陣容華麗，實在是太精彩了！大家會先追哪一部劇呢？ PS：今晚還有《2021 SBS演藝大賞》，有夠忙～。

年底又有一場精采對決即將展開，今晚（12月18日）將有兩部韓劇正式首播，一部是由丁海寅和Jisoo（金智秀）主演的JTBC《雪降花》；另一部是由李陣郁和權娜拉主演的tvN《不可殺：永生之靈》。順帶一提，今晚還有《2021 SBS演藝大賞》，是不是超忙。XD



此外，JTBC《雪降花》將在亞太地區由Disney+同步播出，tvN《不可殺》也於Netflix全球上線，兩大熱門影音串流平台也等於是正面對決。

《雪降花》講述某一天突然闖進女子宿舍的名門大學生－林秀浩（丁海寅 飾），和冒著被監視的危機藏匿並治療他的大學生－殷英路（Jisoo 飾）之間的愛情故事。



▼《雪降花》中字預告，在那個年代的他們，即將面臨的心動愛情與考驗，可以說是特別的吸引人，由《Sky Castle》導演趙賢卓和編劇柳賢美再度合作打造。：



而《雪降花》華麗的演員陣容，也在公開23人團體海報時，受到廣大網友的熱烈討論，當中還有金惠奫（宿舍接線員）、尹世雅（舍監）、劉寅娜（外科醫生）、張勝祖（情報院組長）…等人，連特別出演都實力堅強，可按此觀看。



另一部《不可殺：永生之靈》講述600年間擁有不老不死之身的丹廓（李陣郁 飾），與600年間反覆輪迴卻留有前世記憶的閔尚雲（權娜拉 飾）之間，淒美的愛情故事。主演名單還有李準和孔升妍。



▼《不可殺：永生之靈》中字預告：「我一定要找到解除詛咒的方法。」



《不可殺》由《需要浪漫3》導演及《Sweet Home》、《陽光先生》張榮佑導演，以及《客：The Guest》的權昭羅、徐載源編劇的黃金團隊合作打造，人物簡介可以按此觀看。



今晚的兩部熱門韓劇即將首播！大家準備好了嗎？趕快分享給你身邊的朋友吧！

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞