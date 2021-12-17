《寄生上流》家族各有新作！《無間對決》《緊急迫降》《極速快遞》2022年第一季即將在台上映

最近有許多即將在台灣上映的韓國電影，演員都來自《寄生上流》的家族成員，包含了崔宇植的《無間對決》、宋康昊的《緊急迫降》以及朴素丹的《極速快遞》，預計將於2022年的第一季與台灣觀眾們見面。

由崔宇植與趙鎮雄所合作的《無間對決》（韓原名《警官之血》），改編自日本同名原著小說，在警察之間是否有著違法行為，崔宇植飾演一位警察，奉命秘密監視業績非常好的王牌前輩，在正義與違法行為之間，他該如何做出選擇？崔宇植最近也有電視劇作品《那年，我們的夏天》正在熱播中，而在《無間對決》中他調查的對象就是《信號》中的趙震雄，劇中更有跟崔宇植再度合作的《寄生上流》中的朴明勳還有《魔女》中的朴喜洵。



而由宋康昊、李炳憲、金南佶、全道嬿、任時完等共同演出的《緊急迫降》（韓原名《非常宣言》），早先也已在正式入選坎城影展並在當時公開，獲得相當大的迴響，因此備受觀眾們期待。原本預計將於2022年1月在韓國上映，但目前因當地疫情關係可能延後。宋康昊在片中將積極追查空難事件，目前也只能透過預告中感受到飛機上乘客們的恐懼，以及機長金南佶的無奈，屬於大成本製作的災難鉅作。



還有近日因為甲狀腺癌而完成手術治療的朴素丹，將在《極速快遞》中呈現高水準飛車技術，可說是韓國版的《玩命快遞》。一般快遞公司不敢接的案子，不敢送的物品，只要交給她，使命必達成功機率100％。不過當她牽扯上與黑道勾結的警察宋詩曦，後有國家情報員也正在追查，專業快遞車手朴素丹與她的老闆金義盛是否也面臨前所未有的危機？



以上三部作品都預計將於2022年的第一季與台灣觀眾見面，大家可以開始期待新年不無聊！



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