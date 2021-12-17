《寄生上流》家族各有新作！《无间对决》《紧急迫降》《极速快递》2022年第一季即将在台上映

最近有许多即将在台湾上映的韩国电影，演员都来自《寄生上流》的家族成员，包含了崔宇植的《无间对决》、宋康昊的《紧急迫降》以及朴素丹的《极速快递》，预计将於2022年的第一季与台湾观众们见面。

由崔宇植与赵镇雄所合作的《无间对决》（韩原名《警官之血》），改编自日本同名原著小说，在警察之间是否有著违法行为，崔宇植饰演一位警察，奉命秘密监视业绩非常好的王牌前辈，在正义与违法行为之间，他该如何做出选择？崔宇植最近也有电视剧作品《那年，我们的夏天》正在热播中，而在《无间对决》中他调查的对象就是《信号》中的赵震雄，剧中更有跟崔宇植再度合作的《寄生上流》中的朴明勋还有《魔女》中的朴喜洵。



而由宋康昊、李炳宪、金南佶、全道嬿、任时完等共同演出的《紧急迫降》（韩原名《非常宣言》），早先也已在正式入选坎城影展并在当时公开，获得相当大的回响，因此备受观众们期待。原本预计将於2022年1月在韩国上映，但目前因当地疫情关系可能延后。宋康昊在片中将积极追查空难事件，目前也只能透过预告中感受到飞机上乘客们的恐惧，以及机长金南佶的无奈，属於大成本制作的灾难巨作。



还有近日因为甲状腺癌而完成手术治疗的朴素丹，将在《极速快递》中呈现高水准飞车技术，可说是韩国版的《玩命快递》。一般快递公司不敢接的案子，不敢送的物品，只要交给她，使命必达成功机率100％。不过当她牵扯上与黑道勾结的警察宋诗曦，后有国家情报员也正在追查，专业快递车手朴素丹与她的老板金义盛是否也面临前所未有的危机？



以上三部作品都预计将於2022年的第一季与台湾观众见面，大家可以开始期待新年不无聊！



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