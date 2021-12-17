IVE張員瑛一出道就被指舞蹈動作劃水，被批評後真的有改正：頭髮甩到飛起

IVE成員張員瑛一出道就被指責舞台上劃水，後來她用實際行動回應質疑。

註：「劃水」意思其實是偷懶、掛機、不勤奮不努力的意思，到了舞台上就是指愛豆動作不到位，力度不夠。

從參加全民選秀《Produce 48》開始就一炮而紅，並以第一名的身份作為限定女團IZ*ONE的C位出道，即使在團隊解散後也依舊人氣不減，直到最近以新人女團IVE一員全新亮相。一直業務能力都很不錯的張員瑛卻在一出道就陷入了態度風波中。12月初，IVE登上《音樂銀行》表演了出道曲《ELEVEN》，有網友指出在INTRO部份需要頭部甩動的動作中，只有張員瑛一人輕輕搖了搖頭，和其他5人形成了強烈的對比。之後的《ELEVEN》里也是如此，半躺著扭頭的動作張員瑛也在劃水，幅度非常小。



相關影片很快就被網友上傳到了網上引爆熱議，不少人都在指責張員瑛剛出道就態度散漫，不如其他成員認真，連最基本的動作都沒掌握好，跳得太馬虎了。



事情發生後張員瑛和公司並未回應此事，不過15日的《The Show》中，IVE又演唱了《ELEVEN》。 張員瑛的動作明顯比之前大很多，同樣的，長髮甩到飛起，看來她自己也看到了之前網路上的評價。 看到前後改變的網友們也表示：「這才是專業人士該有的態度」。





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