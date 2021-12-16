【分集劇情】《那年，我們的夏天》崔雄遇到事業和感情的雙重勁敵！陳年誤會太多，再次相聚究竟是福是禍呢～（EP.3-4）

崔雄打扮一番出席派對的模樣真的好帥！#那年，我們的夏天 #崔宇植 #金多美 #郭東延 #盧正義 #金聖喆

崔雄（崔宇植 飾）用計讓延秀（金多美 飾）同意拍紀錄片，兩個人過往的甜蜜與矛盾也再次浮上水面。 NJ繼續對崔雄示好，延秀似乎也出現了追求者，第四集收視率3.3%刷新本劇目前的最高紀錄，接下來的發展也讓人很期待！



EP.3：我討厭你的十個理由

延秀雖然在外人看來自私又好勝，但唯獨在崔雄面前會展現出溫柔一面，既讓他無法自拔，又總是在他最幸福時要求分手且不告知理由，高高在上的態度讓他多年來都無法消氣。 當年被分手之後，崔雄一口氣把延秀最討厭的事做了個遍，比如大晚上耍酒瘋、亂買東西，他的朋友都很怕他重新和延秀到一起的話會重蹈覆轍。



志雄分頭說服延秀和崔雄重新拍紀錄片，告訴他們10年前的紀錄片在網上反響火熱，很多人都說想看後續。 其中一句留言同時打動了兩人：「讓人體悟到這就是青春的影片。 兩人青澀的模樣徬彿就是夏天。 」



崔雄打電話給NJ說同意為她畫畫，說好會聯絡她卻接連幾天沒動靜。 NJ在崔雄經紀人具恩浩的IG裡看到兩人一起喝酒吃飯，心裡很不平衡，明知自己作為藝人不應該給圈外人IG按讚，還是點亮了那顆小紅心。



志雄告訴延秀，崔雄是那種為了讓對方痛苦寧可自己也跟著痛苦的人。 果然，崔雄想到了折磨延秀的妙招：答應跟延秀的公司合作，但條件是要延秀和他一起拍紀錄片！（崔宇植這個小惡魔的笑容真的超級有戲啊XD）



EP.4：那些年，我們追過的男孩？ 女孩？

延秀和崔雄重新相處仍然很彆扭，志雄接連幾天都沒拍到可用的影片，於是約大家到崔雄家一起聊聊。 崔雄躺在沙發上半夢半醒時看到延秀，以為是做夢於是伸手摸她的臉，沒想到是真的！兩人都嚇了一跳XD



崔雄帶延秀參觀工作室，延秀看到了讀書時被她不小心破壞、後來又用心修復的畫。 崔雄說被她毀掉的不止一兩幅畫，還有他的人生，延秀卻認為他明明過得很好，生氣他把分手的責任都怪到她頭上，兩人又不歡而散。



有傳聞高午抄襲另一個畫家奴亞（郭東延 飾），崔雄似乎與他是舊識，不願回應。 張道律邀請延秀參加開幕派對，吃醋的崔雄也跟著前往，還特地找NJ幫他置辦了衣服。 派對上，努亞告訴崔雄自己也會參加延秀負責的繪畫表演活動，崔雄憤怒地質問延秀，表示她再一次毀了他。





其實延秀也很重視崔雄，當年分手後表面無所謂但回到家就躲在洗手間大哭，出現抄襲爭議後她熬夜工作向合作方澄清，也曾試圖發簡訊安慰崔雄，但最終這一切都沒有讓崔雄知道。

最後，這一集的標題引起小編和朋友猜測：表面上看是問男女主角誰先喜歡誰，但結尾第二次出現這一標題前，卻是把鏡頭給了志雄！志雄在同事問起有沒有和延秀很熟時表示否定，說自己一直是觀察者，但在當年的攝影機畫面裡明顯可以看到，志雄看到男女主角在一起時腳步停頓了。 而且當崔雄爸爸說崔雄和延秀在一起時比較開心時，志雄露出了有點落寞的表情。 加上志雄從小就認識崔雄、對他的心理非常瞭解，這幾個暗示都讓人忍不住懷疑：或許志雄心裡的並不是延秀，而是崔雄？





【下集預告】

志雄說每次延秀出現時崔雄的世界都會動搖。 從前在一起時延秀從來不肯認輸，但這次延秀對他說了對不起，他卻冷淡地表示不想再為沒必要的事消磨感情，真的讓人猜不透他們的感情走向啊！



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