《玩什麼好呢？》美珠和Rado錄歌繼續狂冒粉紅泡泡，劉在錫和哈哈堅決阻攔：「你們離遠點！」

小編看完這期已經在腦中不斷迴圈《Still I Love You》了，真的很好奇最終用的是原版還是劉在錫的「窮酸版」讀白啊XD

上周的《玩什麼好呢》裡「土耀太」在兩首備選歌曲裡選定抒情風的第一首《Still I Love You》當出道主打曲，三人正式進棚錄製。 劉在錫和哈哈先錄，兩人的表現都獲得Rado稱讚，但美珠錄的時候Rado的反應更加強烈，還忍不住跟著美珠一起唱起來，被劉在錫說：「你們兩個是在二重唱嗎？ 」



哈哈吐槽Rado指導美珠的態度跟對他們不一樣，劉在錫也說Rado看美珠的眼神不一樣，Rado抵死不承認XD美珠出來後和Rado四手相握，劉在錫看著他們說簡直可以拍電影了，就是那部男女主角因音樂生情的《K歌情人》（冧歌有情人），韓國是翻譯成「那個男人作曲那個女人主唱」XD



Rado表示以後有機會可以，美珠也很配合地露出害羞神色，讓哈哈更加慌了：「你們兩個到底怎麼回事？ 」劉在錫表示話說回來Rado是很好的弟弟，美珠也是很好的妹妹，正當大家以為他願意撮合兩人，劉在錫下一句：「即使這樣也不行！」





稍後哈哈和劉在錫一起錄rap的部份，美珠和Rado非常自然就坐到一起，接著自然而然靠在一起，引起哈哈和劉在錫強烈不滿：「你們分開！離遠點！」



此外錄歌曲intro讀白時，原本設定是「對前女友戀戀不捨的癡情男」，但劉在錫臨場發揮把電話內容改成：「借我20萬好不好？ 10萬也可以！」瞬間變成「分手之後還想找前女友借錢的窮酸男」，讓整個錄音棚都笑瘋了！至於最終用的是正常版還是劉在錫的窮酸版，就等12月18日公開音源來揭曉吧！香港觀眾可以在黃Viu煲劇平台追看《玩什麼好呢》，每週六深夜上線！



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