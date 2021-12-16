【分集剧情】《那年，我们的夏天》崔雄遇到事业和感情的双重劲敌！陈年误会太多，再次相聚究竟是福是祸呢～（EP.3-4）

崔雄打扮一番出席派对的模样真的好帅！#那年，我们的夏天 #崔宇植 #金多美 #郭东延 #卢正义 #金圣喆

崔雄（崔宇植 饰）用计让延秀（金多美 饰）同意拍纪录片，两个人过往的甜蜜与矛盾也再次浮上水面。 NJ继续对崔雄示好，延秀似乎也出现了追求者，第四集收视率3.3%刷新本剧目前的最高纪录，接下来的发展也让人很期待！



EP.3：我讨厌你的十个理由

延秀虽然在外人看来自私又好胜，但唯独在崔雄面前会展现出温柔一面，既让他无法自拔，又总是在他最幸福时要求分手且不告知理由，高高在上的态度让他多年来都无法消气。 当年被分手之后，崔雄一口气把延秀最讨厌的事做了个遍，比如大晚上耍酒疯、乱买东西，他的朋友都很怕他重新和延秀到一起的话会重蹈覆辙。



志雄分头说服延秀和崔雄重新拍纪录片，告诉他们10年前的纪录片在网上反响火热，很多人都说想看后续。 其中一句留言同时打动了两人：「让人体悟到这就是青春的影片。 两人青涩的模样旁佛就是夏天。 」



崔雄打电话给NJ说同意为她画画，说好会联络她却接连几天没动静。 NJ在崔雄经纪人具恩浩的IG里看到两人一起喝酒吃饭，心里很不平衡，明知自己作为艺人不应该给圈外人IG按赞，还是点亮了那颗小红心。



志雄告诉延秀，崔雄是那种为了让对方痛苦宁可自己也跟著痛苦的人。 果然，崔雄想到了折磨延秀的妙招：答应跟延秀的公司合作，但条件是要延秀和他一起拍纪录片！（崔宇植这个小恶魔的笑容真的超级有戏啊XD）



EP.4：那些年，我们追过的男孩？ 女孩？

延秀和崔雄重新相处仍然很别扭，志雄接连几天都没拍到可用的影片，於是约大家到崔雄家一起聊聊。 崔雄躺在沙发上半梦半醒时看到延秀，以为是做梦於是伸手摸她的脸，没想到是真的！两人都吓了一跳XD



崔雄带延秀参观工作室，延秀看到了读书时被她不小心破坏、后来又用心修复的画。 崔雄说被她毁掉的不止一两幅画，还有他的人生，延秀却认为他明明过得很好，生气他把分手的责任都怪到她头上，两人又不欢而散。



有传闻高午抄袭另一个画家奴亚（郭东延 饰），崔雄似乎与他是旧识，不愿回应。 张道律邀请延秀参加开幕派对，吃醋的崔雄也跟著前往，还特地找NJ帮他置办了衣服。 派对上，努亚告诉崔雄自己也会参加延秀负责的绘画表演活动，崔雄愤怒地质问延秀，表示她再一次毁了他。





其实延秀也很重视崔雄，当年分手后表面无所谓但回到家就躲在洗手间大哭，出现抄袭争议后她熬夜工作向合作方澄清，也曾试图发简讯安慰崔雄，但最终这一切都没有让崔雄知道。

最后，这一集的标题引起小编和朋友猜测：表面上看是问男女主角谁先喜欢谁，但结尾第二次出现这一标题前，却是把镜头给了志雄！志雄在同事问起有没有和延秀很熟时表示否定，说自己一直是观察者，但在当年的摄影机画面里明显可以看到，志雄看到男女主角在一起时脚步停顿了。 而且当崔雄爸爸说崔雄和延秀在一起时比较开心时，志雄露出了有点落寞的表情。 加上志雄从小就认识崔雄、对他的心理非常了解，这几个暗示都让人忍不住怀疑：或许志雄心里的并不是延秀，而是崔雄？





【下集预告】

志雄说每次延秀出现时崔雄的世界都会动摇。 从前在一起时延秀从来不肯认输，但这次延秀对他说了对不起，他却冷淡地表示不想再为没必要的事消磨感情，真的让人猜不透他们的感情走向啊！



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