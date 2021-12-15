終於等到漂亮姐姐們！孫藝真、田美都、金智賢主演新劇《三十九》海報公開，定檔明年2月播出

JTBC新劇《三十九》由孫藝真、田美都、金智賢主演，此劇以三位即將四十歲的女性朋友為中心，講述她們對於友情、愛情與生活的有著深度故事的現實人性羅曼史。

今日（15日）公開首版海報，以「三十九」獨有的感性氛圍吸引人們的視線。經過濃濃綠蔭的季節，染紅的秋日景色和燦爛的晚霞，真實地表現奔跑在39歲的三個朋友的現在。



比陽光還要溫暖的微笑，肩併著肩的車美祖、鄭燦英、張珠熙的臉上散發著無比的舒適和幸福感。18歲時偶然的機會相遇，直到39歲為止，雖然以朋友的身份直接干預著彼此的人生，但依然可以看出三人始終如一的深厚友情。在這裡，表達三個朋友關係的「我們沒有到彼此如此親密」的詞句超越了友情，甚至感受到親情。



【人物介紹】



▼孫藝真飾演江南皮膚科院長「車美祖」，有著慈祥的父親、寬容的母親、脾氣好的姐姐。是個溫暖時又非常酷，在富裕環境下長大不需要羨慕別人的人物。



▼田美都飾演演技老師「鄭燦英」，夢想成為演員，然而路途並不順利，最終成為演技老師。非常毒舌，但是為人真誠，所以即便毒舌也並不讓人討厭。



▼金智賢飾演百貨店化妝品經理「張珠熙」，性格小心謹慎，至今還沒有真正談過一場戀愛。在30歲的最後，是否能夠期待有好事情發生呢。



▼延宇振飾演皮膚科醫生「金善宇」，是一位擁有溫暖內心的人，雖然多情善感，但越看越有魅力。高中時期移民美國後，帶著與眾不同的事情回到韓國，從車美祖身上感受到了奇妙的吸引力，開始滲透到她的世界。



▼李茂生飾演娛樂公司社長「金鎮石」，性格沉穩、體貼，是車美祖的前輩，對通過她偶然遇到的鄭燦英一見鍾情。



▼李泰煥飾演餐廳主廚兼社長「朴賢俊」，雖然是有實力並在飯店得到認可的廚師，但是他還是想做屬於自己的料理，很有經營的能力。在親手開的小店認識常客張珠熙和朋友們，和他們在一起的時間感受到了小小的幸福。



而《三十九》是由《Run On》副導演金尚浩與《男朋友》編劇劉英雅合作打造，預計在明年2月播出。

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